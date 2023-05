Stefania Sandrelli, la tragedia rivelata dopo anni: “Ho abbandonato mia figlia”

Stefania Sandrelli rivela un dettaglio delicato sulla sua vita privata e il rapporto interrotto bruscamente con la figlia: “Dovetti abbandonarla”.

Stefania Sandrelli è un’attrice italiana di successo. Ha partecipato a oltre 100 film, tra cui delle pellicole che hanno segnato la storia del cinema italiano. I suoi traguardi sono stati premiati più volte. La donna ha vinto tre Nastri d’argento, tra cui nel 2018 quello dedicato alla sua carriera. Nel 2005 invece, si è aggiudicata il Leone d’oro nel corso della 62° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

L’attrice ad oggi, di strada ne ha fatta davvero tanta. Entra a far parte del mondo del cinema alla tenera età di 15 anni, grazie al film Mario Sequi Gioventù di notte del 1961. Il suo lancio tuttavia, arriva negli anni ‘70, quando l’attrice prende parte al famoso cult di Bernardo Bertolucci, Il Conformista.

Tra i suoi ultimi lavori più noti ricordiamo la sua partecipazione alla fiction di successo Rai, Una grande Famiglia, e poi: Tutta colpa della musica, A casa tutti bene e molti altri. Ad oggi la vediamo nel film Uomo di fumo, pellicola uscita nel 2023 con la regia di Giovanni Soldati.

Per quanto la sua carriera risulta piena di successi, nella vita privata Stefania Sandrelli ha dovuto fare i conti con alcune problematiche, una in particolare, riguardante sua figlia.

“Ho abbandonato mia figlia”

Dal 1983, la donna intrattiene una relazione con il regista Giovanni Soldati, ma prima di allora, ha raccontato di aver avuto diverse relazioni. Durante un’intervista al settimanale Oggi, la donna racconta della sua prima storia d’amore, ovvero con il noto cantante Gino Paoli.

La coppia in passato ha messo al mondo Amanda, la figlia che ha dovuto abbandonare. “Lei è stata il grande cruccio della mia vita. Il mio più grande dolore. Dovetti abbandonarla, per stare vicino a Nicky Pende – suo secondo marito- che mi faceva disperare. Gli piacevano troppo la vita notturna e l’alcol”, ha raccontato l’attrice. “Per occuparmi di lui, affidai Amanda a Gino e sua moglie. Negli anni sessanta ancora non c’era il divorzio, che dovevo fare? Non me lo sono mai perdonato”.

Per fortuna con il tempo, le ferite della figlia si sono tamponate, dando la possibilità a Stefania di ricreare un rapporto con la figlia: “Ci siamo chiarite da poco. So che le ho procurato tanta sofferenza e questo mi affligge da morire. E giustamente, neppure mia figlia è stata indulgente”. Ad oggi le due vivono serenamente il loro splendido rapporto e Stefania ha trovato finalmente la persona con cui condividere serenamente la sua vita.