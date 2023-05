Fiorello, la dieta che non lascia scampo: non mangia nulla ai pasti | È pericolosissima

Nell’ultimo periodo abbiamo visto un Fiorello decisamente dimagrito, ma qual’è il suo segreto? Lo showman ha ammesso di seguire una dieta particolare.

Rosario Fiorello è uno showman, comico, attore, cabarettista, conduttore televisivo e imitatore. Negli anni ha ottenuto un enorme successo grazie alla sua simpatia e la sua estrema flessibilità a ricoprire in maniera eccellente qualsiasi ruolo.

Sono molte le generazioni che hanno seguito il percorso di Fiorello iniziato nei primi anni ‘90, a partire dalla sua partecipazione su Italia 1 con Deejay Beach nel 1989 fino al 1991. Dopo quest’esperienza, arriva l’esordio con la conduzione di Karaoke dal 1992 al 1994. Due anni dopo passa a Buona Domenica, per poi tornare in Rai con Stasera pago io. A metà degli anni ‘90, in concomitanza con l’inizio della sua carriera, Fiorello ammette di aver fatto uso di droghe. Per fortuna si tratta di acqua passata.

L’artista ad oggi è sposato con Susanna, la donna con cui è convolato a nozze nel 2003 dopo ben 7 anni di convivenza. Dal loro amore è nata Angelica nel 2006.

La sua carriera, negli anni l’ha portato a salire più volte nel palco dell’Ariston. Nel 2021 i telespettatori hanno trovato un Fiorello in gran forma. In molti si sono chiesti a cosa sia dovuto il suo cambiamento e a spiegarlo è stato proprio lui. Si tratta di una dieta ferrea, che l’uomo segue da diversi anni.

La dieta di Fiorello

Si tratta della dieta “Dinner Cancelling” e come suggerisce il titolo, prevede l’eliminazione di un pasto della giornata. Tale regime alimentare, seppur efficace, risulta pericolosissimo se non viene seguito in maniera corretta, in quanto si ispira al celebre digiuno intermittente. A portare alla ribalta questo regime, è stato Fiorello, che segue da diversi anni la dieta ideata dal tedesco Dieter Grabbe. Di cosa si tratta esattamente?

La dieta in questione consiste nel saltare l’ultimo pasto della giornata, ossia la cena. Seguendo tale regime, Fiorello non mangia nulla dalle 17 del pomeriggio alle 8 del mattino. Il meccanismo di questa dieta è molto semplice: il digiuno intermittente permette di accelerare e rafforzare il metabolismo basale, in modo che, nel momento di necessità, l’organismo possa servirsi delle riserve del grasso e degli zuccheri.

Sebbene possa sembrare una dieta alla portata di tutti, si tratta di una tecnica pericolosissima, soprattutto se non si mangia nulla e se non si segue un regime alimentare corretto, accompagnato da una costante attività fisica. Nella dieta di Fiorello infatti, è importante assumere una quantità discreta di cereali, proteine, frutta, verdura, limitando quelli che sono gli alimenti più grassi ma privi di nutrienti. Ad ogni modo si tratta di una dieta che prima di essere attuata necessita di un consulto medico: insomma, no al fai da te!