Paola Barale, la confessione sui numeri che fa a letto: lo faccio proprio così

La conduttrice Paola Barale si è lasciata andare ad alcuni retroscena piccanti sulla sua vita privata: succede sempre a letto.

Il pubblico in questi anni si è abituato alle tante sfaccettature di Paola Barale. Inoltre, la conduttrice conferma ogni volta il suo essere senza freni e la sua assenza di filtri anche quando si tratta di affrontare la propria vita privata.

Lo ha fatto anche nel corso di una recente intervista durante la quale la conduttrice ha parlato molto sia del suo passato che del momento che sta vivendo. In particolare, la Barale si è concentrata anche sulle sue questioni di cuore che da anni infiammano il gossip.

Nel farlo ha poi parlato anche del momento che sta vivendo ed ha rivelato un dettaglio molto piccante di quello che succede a letto ogni volta.

Paola Barale, i grandi amori della sua vita: come sta oggi

Due possono essere considerati senza dubbio i grandi amori della nota conduttrice. Il primo in ordine di tempo è l’ex ballerino ed oggi opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti. I due sono stati sposati per diversi anni e la loro storia non è finita benissimo. Ancora oggi sono soliti lanciarsi stoccate al veleno soprattutto in merito ad una presunta omosessualità di Sperti.

Il secondo amore della conduttrice può invece essere considerato l’attore Raz Degan. I due hanno vissuto una storia intensa ma anche difficile a causa dei diversi obiettivi di vita. La Barale ha poi rivelato come l’attore, al pari del suo ex marito, non si sia mai mostrato per quello che è davvero. Due delusioni quindi con cui si è ritrovata a fare i conti ma oggi? La conduttrice ha rivelato di essere single ma di non farsi comunque mancare nulla.

Paola Barale, la rivelazione su quello che accade a letto: segreto scottante

La Barale è stata di recente ospite della trasmissione Verissimo e con Silvia Toffanin ha parlato del suo momento attuale. Dal punto di vista sentimentale non c’è un grande amore nella sua vita ma senza dubbio non manca il divertimento: “Sono in un periodo leggero, mi diverto e sto bene. Devo dire che non mi manca nulla…“.

Dopo tanti anni di momenti difficili, la Barale sembra quindi decisa ad affrontare tutto con la massima leggerezza. Dichiarazioni che hanno inevitabilmente infiammato il gossip e scatenato anche l’opinione di chi ha ascoltato le parole della conduttrice nel noto studio di Canale 5.