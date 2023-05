Maurizio Costanzo, dopo la sua morte esce fuori il figlio nascosto: “Era mio padre” | È un personaggio famosissimo

Durante una commuovente intervista a Verissimo, il personaggio televisivo confessa il rapporto che aveva con Maurizio Costanzo: “era mio padre”.

Il ricordo di Maurizio Costanzo è più vivo che mai, sono molti infatti, i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto omaggiare l’ex giornalista con parole bellissime, cariche di stima per colui che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della televisione italiana.

L’uomo viene ricordato con amore anche dalla sua famiglia: da Camilla e Saverio, i suoi figli avuti con l’ex moglie Flaminia Morandi e ovviamente da Maria De Filippi, assieme al figlio Gabriele, adottato dalla coppia.

Sono stati molteplici i messaggi di cordoglio dopo la scomparsa. “Maurizio ha raccontato questo Paese con la competenza, l’intelligenza, il coraggio e l’ironia che solo i grandi hanno”, ha scritto su twitter il divulgatore scientifico Alberto Angela. Anche Giorgia Meloni ha voluto dare le sue sincere condoglianze per mezzo di una dedica: “Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”.

Tra le tante parole regalate in suo onore, Luca Laurenti, durante una puntata a Verissimo dedicata alla terribile perdita, si è lasciato andare ad un pianto sincero, seguito da una dichiarazione molto profonda.

Dal blocco emotivo alla televisione: “era mio padre”

Luca Laurenti, figlio di una mamma musicista, ha sempre ammesso che da ragazzo era molto timido, bloccato dalle sue fobie e dalle sue insicurezze. Il maestro ai tempi soffriva anche di balbuzie, condizione che gravava sulla sua timidezza. Durante la puntata di Verissimo in onore di Maurizio Costanzo, Laurenti confessa in lacrime che durante il suo percorso a Domenica In, Maurizio è stata la persona che gli ha sempre dato la forza e la sicurezza in se stesso.

“Ho perso tutti, non ho più i miei genitori ma c’era Maurizio, ora non c’è più nemmeno lui e io non ce la faccio. Era mio padre, stanotte l’ho sognato. Lo vedevi in scena ed era un omone sicuro di sé ma in realtà era un tenero. Amava gli animali come me”, ha raccontato a cuore aperto.

Laurenti infatti, lo considera in tutto e per tutto parte del suo quadro familiare. “Maurizio Costanzo era un uomo tenerissimo. Per me era come un papà e Buona Domenica era come una famiglia. Ricordo i riti che facevamo nel camerino tutti insieme e mi ricordo la sua tenerezza”. La dichiarazione di Laurenti ha fatto davvero commuovere il pubblico e Silvia Toffanin.