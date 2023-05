Jasmine Carrisi, dopo anni rivela cosa le faceva Albano in casa da piccola: “Non è bello vedere certe cose” | Un grande dolore dal passato

Jasmine Carrisi, figlia del noto cantante Al Bano, ha lanciato alcune stoccate infuocate proprio contro il genitore.

La vita privata del cantante Al Bano è sempre andata di pari passo con la sua carriera. Le sue storie d’amore ed i suoi matrimoni hanno riempito le pagine dei settimanali di gossip ed ancora oggi ci sono dettagli e nuove rivelazioni che fanno discutere.

Le ultime in ordine di tempo sono quelle di Jasmine Carrisi, nata dal secondo matrimonio del noto cantante italiano con la showgirl Loredana Lecciso. La giovane, che ha deciso di seguire le orme del padre e di dedicarsi quindi alla musica, ha parlato del rapporto con Al Bano.

Nel corso della stessa intervista ha però affrontato anche il tema della sua infanzia e di quando si è ritrovata a vivere un momento molto difficile.

Jasmine Carrisi, il rapporto con il padre Al Bano: le sue parole

La giovane Jasmine è la prima figlia nata dalla relazione tra il noto cantante e Loredana Lecciso. I due negli ultimi anni hanno stretto un rapporto anche dal punto di vista lavorativo. Il cantante è infatti il primo sostenitore di sua figlia e da sempre la segue anche dal punto di vista artistico. Inoltre, i due in coppia sono stati anche giudici di una fortunata edizione di The Voice Senior.

Un rapporto quindi molto forte sotto tutti i punti di vista e di cui la Carrisi ha parlato nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera. In merito ha rivelato: “Papà mi insegna ad essere forte, ad affrontare i problemi senza avere ansie, a non farmi mangiare dai problemi. Quando ascolta una mia canzone mi dà il suo punto di vista critico. All’inizio mi sentivo un pesce fuor d’acqua e lui era molto presente“. Le cose però non sono sempre state così semplici.

Jasmine Carrisi, le parole sulla sua infanzia: momenti durissimi

Nel corso della stessa intervista, la Carrisi ha parlato anche di come per lei l’infanzia sia stata in parte dura a causa delle tanti voci di gossip. In merito ha rivelato: “Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale o le notizie in tv a volte esagerate. Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha formata ma da figlia non è bello vedere certe cose“.

Con gli anni le cose sono senza dubbio migliorate per lei che a cuore aperto ha però ammesso di aver sofferto da bambina. Senza dubbio nascere con un cognome così importante ha dei lati positivi ma anche degli aspetti negativi con cui fare i conti.