Giorgio Tirabassi, trasportato in ospedale in codice rosso: l’infarto fulminante | Ecco come sta oggi

L’attore in passato è stato colpito da un terribile malore che ha rischiato di compromettere la sua vita: come sta Giorgio Tirabassi oggi.

Il noto attore romano è salito alla ribalta negli anni ‘80, ma fino a quel momento non avrebbe mai pensato di raggiungere un successo del genere. La sua motivazione di entrare a far parte del mondo della recitazione parte da quando Giorgio era solamente un ragazzo. Come ogni adolescente, è passato in quella fase dove ogni ragazzo inizia a confrontarsi con i suoi coetanei. In passato però, l’allora giovane Giorgio soffriva di balbuzie, una condizione che gli ha causato non pochi problemi, tra cui il bullismo.

Fu quello il momento in cui decise di entrare nel mondo della recitazione, scelta che l’ha portato a far parte della compagnia di Gigi Proietti, la scuola che l’ha aiutato ad avere più sicurezza in se stesso e a superare quello scoglio tanto sofferto.

Ad oggi infatti, lo conosciamo come un attore di successo, che ha preso parte a diversi ruoli televisivi come Squadra mobile, Benvenuti a tavola, I liceali e Distretto di Polizia.

Prima di allora però, ha partecipato a diverse serie televisive come Sogni e bisogni e anche film come Snack bar Budapest. Per quanto queste comparse siano ricordi annebbiati per i telespettatori, sono state il trampolino di lancio per Giorgio, notato così da diversi registi di successo. Un percorso meritato, non a caso, il talento dell’attore, l’ha portato a vincere un David di Donatello per la sua splendida interpretazione nel film Non dire gatto.

Il ricovero d’urgenza

Correva l’anno 2019 e Giorgio Tirabassi stava presentando uno dei suoi ultimi lavori cinematografici. In questa occasione, l’attore viene colpito da un terribile infarto. Dopo l’accaduto, le persone che erano con lui hanno chiamato immediatamente soccorso, dove lo staff medico è riuscito prontamente a rianimarlo. Questo incidente ha costretto l’attore a sottoporsi ad un intervento alle coronarie.

La rinascita di Giorgio Tirabassi

Questo episodio, seppur a lieto fine, porta l’attore a fermarsi per un certo periodo, almeno fino a quando non fosse avvenuta la totale ripresa. Proprio in questa occasione, l’uomo decide di cambiare abitudini, abbandonando quelle che fino a quel momento hanno messo a dura prova la salute dell’attore.

Giorgio abbandona definitivamente le sigarette, vizio che si è portato dietro per diversi anni, ma decide anche di incominciare a fare attività fisica. Da quanto dichiarato dallo stesso, questi sette giorni in ospedale sono stati fondamentali per capire che la salute va rispettata, altrimenti si può ritorcere contro. Ad oggi l’attore si conferma in ottima salute ed è tornato alla ribalta, più forte che mai. Nell’ultimo periodo è stato impegnato con le recenti riprese del film Primo giorno della mia vita, di Paolo Genovese, pellicola uscita quest’anno.