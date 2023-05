Patty Pravo, immobile sul letto senza respirare: “È finita” | La sua vita appesa a un filo

Patty Pravo racconta il vortice che ha travolto la sua vita: “Ho passato giorni interi stesa a letto”. La dichiarazione della cantante.

Una vita passata tra il palco e il successo, 110 milioni di dischi venduti e un segreto oscuro, rivelato solo successivamente. Dietro ad un artista iconica come Patty Pravo, si nasconde un passato dove la depressione aveva preso il sopravvento.

Ad oggi si sente una persona migliore, ma quello che ha vissuto rimane un amaro ricordo che ha segnato la sua vita. Durante una lunga intervista a Gente, Patty racconta cosa è accaduto.

“Non dormivo più, i farmaci erano come acqua, le notti interminabili, a fissare il soffitto credendo di impazzire”. Nonostante questo, ha continuato a cantare, cercando di nascondere quella malattia invisibile che purtroppo, è arrivata a compromettere la sua vita: “La sera salivo sul palco divorata dalla stanchezza e dall’ansia. Allora mi sono chiusa in camera, al buio, i telefoni spenti. Ho passato giorni interi stesa a letto, senza pensare né parlare, senza riuscire a piangere o a toccare cibo”.

Con il passare del tempo, Patty Pravo inizia ad annullare i suoi concerti. In quel periodo infatti, l’ufficio stampa dell’artista fu molto vago sull’accaduto, avvisando i fan che la cantante preferiva lasciare per amore e rispetto della musica e del pubblico. Dopo un periodo di fermo, arrivò la svolta, una luce in fondo al tunnel. A salvare la cantante è stata in primis la sua forza, ma a contribuire alla sua ripresa è stato lo speciale viaggio intrapreso con Gino Strada.

La rinascita

La forza di uscire dal vortice della depressione è partita da lei, la stessa che ha fatto emozionare milioni di fan, ma che si è ritrovata a non riuscire più a gestire questa vita fatta di emozioni contrastanti. Durante l’intervista, Patty racconta cosa è scattato dentro di lei, o meglio, qual’è stato il momento in cui ha detto “basta”.

“Mi si è chiusa la gola, non riuscivo più a respirare. Non capivo niente, ero in uno stato di totale incoscienza. Ricordo che mi sono detta: ‘Basta, è finita’. Ho creduto di morire”. Proprio in quel momento la svolta: “Mi sono alzata, ho aperto la porta della camera e mi sono infilata in cucina. Nella dispensa c’erano solo un cartone di latte e dei Pavesini, ho iniziato a mangiare e sono tornata a vivere”.

Il viaggio in Africa

Sebbene l’input sia scattato da lei, a farla uscire definitivamente da questo vortice è stato Gino Strada, l’uomo che l’ha accompagnata in un viaggio che le ha cambiato per sempre il modo di vedere la vita. “Dopo aver ricevuto tanto, credo sia giunto il momento di dare. Ai bambini soprattutto”, ha raccontato la Pravo riferendosi al suo viaggio in Africa. Un’esperienza del genere ha sicuramente dato un valore aggiunto all’artista, che ha visto con i suoi occhi che poteva davvero aiutare qualcuno che giorno dopo giorno lotta per la sua esistenza. Questo senso di responsabilità verso chi è meno fortunato le ha dato la forza di andare avanti, con un nuovo obiettivo, aiutare il prossimo.