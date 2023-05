Ilary Blasi, alla fine si sbottona su quello che ha fatto Totti veramente: scoperto che lo faceva ogni giorno

Poche rivelazioni ma scottanti quelle rilasciate da Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti: cosa le ha fatto davvero.

La storia d’amore tra l’ex capitano della Roma, Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi ha fatto sognare tutti per anni. Questo idillio però è andato in frantumi l’anno scorso quando i due hanno annunciato la fine del loro matrimonio.

Da quel momento in poi tra i due è esplosa una vera e propria battaglia legale che non è ancora finita. Ci sono ancora diverse questioni da definire ed il clima sembrerebbe essere anche molto teso. Questo perché nell’ultimo anno sono state fatte tante ipotesi, alcune anche confermate, di presunti tradimenti.

A tal proposito, se Totti ha descritto nei dettagli la fine del matrimonio, la Blasi ha rilasciato poche e semplici parole ma in grado di scatenare un terremoto.

Ilary Blasi, le ipotesi clamorose e la versione di Totti: tutti i dettagli

Quando la coppia ha deciso di separarsi, non ha rivelato i motivi ed anzi sia Totti che la Blasi hanno sottolineato di voler mantenere il massimo riserbo su questa storia. Non sono però mancate le clamorose ipotesi e tra queste anche quella di una presunta amante dell’ex calciatore. Non a caso dopo pochi mesi Totti è stato visto in compagnia di Noemi Bocchi ossia la donna con cui mesi prima era stato visto anche sugli spalti allo stadio.

Voci incontrollate che hanno scatenato proprio la reazione dell’uomo che al Corriere della Sera ha rivelato di essere stato tradito per primo. Parole a cui la Blasi ha scelto di rispondere ma con poche e semplici frasi in grado però di scatenare un vero e proprio terremoto.

Francesco Totti, il commento piccato di Ilary: succedeva sempre

Il quotidiano La Repubblica ha riportato la risposta della conduttrice all’intervista sfogo di Totti. La Blasi in merito avrebbe sottolineato: “Continuerò a proteggere i miei figli ma ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie“. A quanto pare la conduttrice non avrebbe trovato indizi di un solo ed unico tradimento da parte del marito. Una vera e propria stoccata al veleno servita soprattutto a rendere il clima ancora più teso.

Negli ultimi mesi infatti i due si sono “fatti la guerra” soprattutto in tribunale tra la battaglia per la casa all’Eur, assegnata alla Blasi, ed il centro sportivo de La Longarina. Nel dettaglio si tratta del centro sportivo di proprietà di Totti ma da anni gestito da Silvia Blasi, sorella della conduttrice, che adesso deve quindi fare i conti con una nota formale di sfratto.