Emma, dopo il tumore l’ennesimo dramma improvviso: “Abbiamo scoperto il male” | Dolore alle stelle

La nota cantante Emma ha rivelato i dettagli di un momento molto difficile per lei: stava per mollare tutto.

Emma Marrone oggi è uno dei nomi più amati ed apprezzati del panorama musicale italiano. Una carriera cominciata dopo la vittoria della nona edizione di Amici di Maria De Filippi e che in questi anni non ha subito mai alcuno stop.

In questi quasi 15 anni di carriera ha messo a segno tutta una serie di successi con brani ancora oggi tra i più ascoltati. Inoltre, nell’ultimo periodo si è messa in gioco anche in altre vesti quali quelli di giudice e di attrice per il cinema e la televisione.

Dal punto di vista professionale quindi le cose per lei sono andate sempre meglio. Per quanto riguarda il privato si è invece ritrovata a dover gestire un grande dolore che stava per costringerla ad abbandonare tutto.

Emma Marrone, il momento più difficile della sua vita: come ha reagito

In questi anni, i momenti difficili per la cantante non sono mai mancati. Lei stessa si è ritrovata a dover combattere con una grave malattia che ha poi sconfitto. Vi è stata poi la delusione Stefano De Martino che dopo alcuni anni insieme ha tradito la cantante con Belen Rodriguez. Senza dubbio però l’episodio che più di tutti ha segnato la vita della cantante è legato alla scomparsa del padre Rosario.

Lo scorso 5 settembre 2022 è stata la stessa Emma ad annunciare la scomparsa del padre. L’uomo per primo le ha trasmesso la passione per la musica e soprattutto nei primi anni della carriera è stato il suo compagno più fidato. Per questo motivo dopo la scomparsa dell’uomo, la Marrone è stata ad un passo dal lasciare tutto ma vediamo quanto ha rivelato.

Emma, il dolore e la consapevolezza: il suo racconto

La nota cantante è stata di recente ospite di Fedez per una lunga intervista in cui ha affrontato anche alcuni argomenti difficili. Tra questi senza dubbio quello legato alla morte del padre. Di seguito un estratto riportato da Andrea Conti: “Quando abbiamo scoperto il male ero a X Factor, ero sfasata e mi dividevo tra il rimanere lucida in un momento in cui avrei mollato tutto“. Il lavoro nel noto format è stato quindi per lei una vera e propria salvezza.

Nel corso della stessa intervista ha poi rivelato: “Sono andata in gara a Sanremo per mio padre. Ero distrutta, ma l’ho fatto per lui. Ero lì per lui e per la musica“. Una scelta coraggiosa quella di Emma che attraverso la musica ha deciso ancora di omaggiare suo padre.