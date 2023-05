Paolo Bonolis, appare completamente ubriaco in diretta: urla pazzesche nello studio

Durante una puntata di Avanti un Altro, un concorrente arriva completamente ubriaco in studio tra risate e sconcerto del pubblico.

Che dire? Impossibile negare che Avanti un Altro non smette mai di regalarci gioie. Il format condotto da Paolo Bonolis, con l’affiancamento del socio fidato Luca Laurenti, è sempre stato fonte di interesse del pubblico, in quanto si presenta come un game show fuori dalle righe.

Il merito, tuttavia, è della conduzione, che anche quest’anno – e così sarà anche per il prossimo – è stata affidata a Paolo Bonolis, un conduttore a cui non è mai piaciuto uno stile piatto e privo di risate. “Se c’è un reality show vero, quello è proprio ‘Avanti un altro’. Ciò che ci diciamo e facciamo è molto più vero di quello che si può vedere da tante altre parti”. Ha affermato Paolo durante un’intervista.

Che le critiche non mancano, non possiamo di certo affermarlo, ma come in ogni cosa fuori dagli schemi, Bonolis si è preso già da tempo questo tipo di responsabilità. L’abbiamo visto in un teatrino dove si fingeva drogato, alle prese con concorrenti esilaranti e non a caso, molti dei video in rete sono andati virali. “Sguaiato, irriverente e volgare” e ancora “Troppo trash”; queste sono solo alcune delle critiche negative che vedono la messa in onda di Avanti un Altro, ma non battono di certo il record di telespettatori entusiasti che raggiungono ogni anno.

Dal 1 maggio fino alla metà di giugno vedremo le repliche più celebri, fino ad un periodo di stop estivo che vedrà la ripresa del programma per l’anno prossimo. Nel frattempo, vi deliziamo anche noi con “Il meglio di Avanti un Altro”, ricordando un episodio davvero esilarante.

Il concorrente ubriaco ad Avanti un Altro

Tra i concorrenti celebri di Avanti un Altro, troviamo un giovane ragazzo che da subito si presenta con un atteggiamento alquanto bizzarro. Il suo nome è Roberto e non ci volle molto a Paolo e Luca per rendersi conto che il concorrente aveva alzato un po’ troppo il gomito (forse a causa dell’agitazione?). Ad ogni modo, dopo un’analisi attenta di Bonolis, gli viene chiesto se fosse ubriaco. Il ragazzo barcollava, non riusciva a stare fermo e neanche a smettere di ridere, ma dopo la domanda di Bonolis, non esitò a rispondere di si.

La cosa era già abbastanza evidente, ma la sua conferma ne è stata la prova. Tra risate e un po’ di scetticismo del pubblico, Bonolis e Laurenti sorridono al ragazzo e approfittano di questa situazione per creare la loro solita scenetta fatta di battute e domande a quiz.

Oramai abbiamo capito che ad Avanti un Altro tutto è possibile e lo zampino è anche della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, la “colpevole” delle selezioni dei concorrenti di Avanti un Altro e Ciao Darwin.