Maria De Filippi, si accascia durante la diretta tv: finita sdraiata in terra | Ecco cos’è successo

In questa stagione di Amici, abbiamo visto Maria De Filippi che finisce per terra: la colpa è stata di Malgioglio.

Dopo un’intensa stagione di Amici, siamo quasi arrivati al capolinea, ma i ragazzi della scuola più spiata d’Italia hanno fatto emozionare anche quest’anno il pubblico con le loro sfide e il loro talento. Il programma di Maria De Filippi anche quest’anno ha fatto il boom di ascolti, raggiungendo in media, oltre 3 milioni di telespettatori.

Siamo giunti alla finale, che questa settimana andrà in onda Domenica 14 maggio a causa di un altro evento importante dell’Eurovision Song Contest che quest’anno sarà a Liverpool. La finale di Amici sarà quindi slittata il giorno dopo per non andare ad interferire con la rete avversaria.

Si tratta di un periodo intenso per i finalisti ufficiali Isobel, Mattia, Angelina e Wax che attendono con ansia il verdetto finale. In questa finale, sarà il pubblico ad avere voce in capitolo, votando l’artista che considera meritarsi la vittoria.

Sono stati tanti i momenti epici che hanno segnato la stagione, tra le forti critiche della Celentano, abbiamo visto anche le sue esibizioni esilaranti assieme al suo socio, nonché giudice Rudy Zerbi. Anche Malgioglio non è stato da meno, tanto che in una puntata è riuscito a “scomporre” la professionalissima Maria De Filippi. In attesa di questo grande evento, rivediamo uno dei momenti più divertenti di Amici.

Maria De Filippi non ce la fa: si accascia a terra

Durante la prima puntata di Amici, Cristiano Malgioglio si è trovato alle prese con un aggeggio tecnologico di nome tablet. Nel momento in cui veniva chiesta la votazione da parte della giuria, il cantautore è andato in confusione più totale, chiedendo l’aiuto al collega Giofré. Per quanto questo momento doveva passare inosservato, ad accorgersi dell’accaduto è stato tutto il pubblico, compresa Maria De Filippi.

Una volta beccati i due giudici, Giuseppe Giofrè spiega la situazione a Maria, ma a quel punto la conduttrice non è riuscita a rimanere indifferente. La poca destrezza di Malgioglio con la tecnologia ha generato un forte divertimento nella conduttrice, che non riuscendo a trattenersi, si è accasciata a terra in preda alle risate. “Amore non sono rincoglionito”, ha detto Cristiano a Giuseppe che si è affrettato in soccorso.

Questo episodio ha segnato la stagione di Amici, con il video del momento epico che ha fatto il giro del web. La simpatia del cantautore anche stavolta ha fatto breccia nel cuore del pubblico, che ha condiviso e commentato la scenetta su tutte le piattaforme social.