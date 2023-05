Addio Susanna Messaggio, le prove fatte non sono servite a nulla: non ce l’ha fatta | Un vero dramma

La ex valletta di Mike Bongiorno, ha stravolto totalmente la sua vita: di tornare in tv non ne vuole sapere, ad oggi ha un concetto più “spirituale”.

Susanna Messaggio nasce a Milano il 30 gennaio 1963 è ha raggiunto il successo grazie alla sua partecipazione sul piccolo schermo. In molti sapranno che l’ex showgirl nel 1979 prese parte a La bustarella, il programma su Antennatre, per poi passare nel 1982 come telefonista Goccia di Luna in Portobello condotto da Enzo Tortora.

Tuttavia, il suo vero esordio è stato quando la bella Messaggio è stata notata da Mike Bongiorno, che la portò con sé in Mediaset, nelle vesti di valletta. L’abbiamo vista in Superflash, Telemike e anche in Bis.

Questa è storia della sua carriera, quella nota a molti: in realtà, non tutti sanno che Susanna è laureata in lingue e durante la sua carriera televisiva ha ottenuto una seconda laurea in pedagogia.

La sua vita da allora, è ben lontana da quel piccolo schermo che le ha permesso di farsi conoscere e per quanto la ricorderemo sempre come la bellissima valletta di Mediaset, Susanna, ad oggi 60enne si occupa di pedagogia e giornalismo. In una recente intervista con Serena Bortone ha ammesso anche di avere una dote particolare.

Nuova vita per Susanna Messaggio

Per quanto riguarda la sua vita privata, Susanna Messaggio è sposata con Giorgio Olivieri e ha due figli: Martina e Jacopo (figlio avuto con Giorgio). Nelle sue recenti interviste ha raccontato il lutto che ha devastato la sua vita: la morte della figlia Alice che aveva pochi mesi. “La mia bimba aveva un problema cardiocircolatorio. Si chiamava. Alice ed è tornata nel paese delle Meraviglie. Dopo la sua perdita, ho virato i miei studi per aiutare altre donne che vivevano un’esperienza simile”. A fine anni ‘90 ha fondato la sua agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni e nel 2011 abbandona definitivamente il mondo dello spettacolo per dedicarsi al giornalismo e alla psicopedagogia. Adesso infatti, Susanna si occupa interamente di questo, non lasciando a nessuno uno spiraglio di luce verso un ipotetico ritorno sui nostri schermi.

Ogni tanto abbiamo l’onore di vederla nei salotti più importanti, tra cui Verissimo e Oggi è un altro giorno. Proprio in quest’ultimo, Susanna ha avuto modo di raccontarsi, regalando uno show inaspettato ai telespettatori. Un ritorno in scena? In primis è entrata in studio tra le note di “Come si cambia” di Fiorella Mannoia, facendo intendere al pubblico che l’argomento in questione era proprio la sua svolta di vita.

Ma l’evento che è rimasto impresso sia a Bortone che ai telespettatori è stata la dichiarazione, seguita dalla dedica che Susanna ha fatto alla Bortone: “Io li vedo gli angeli. Io vedo molte più persone di quelle che ci sono”. La conduttrice perplessa chiede a Susanna di spiegarsi meglio: “C’è più di una persona, più un Memo. Vedo uomini e donne. Sono un po’ sensitiva. Vedo delle sensazioni e delle cose. Quando una persona è bella dentro anche fuori può riuscire a vedere la luce. Tu ce l’hai la luce! Sei Serena di nome e di fatto”. La conduttrice sorpresa ha espresso di voler la Messaggio ospite fissa in studio, ma la donna dopo il suo show è tornata a svolgere la sua nuova vita fatta di sorprese.