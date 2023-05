Tragedia Megan Gale, dopo anni viene fuori la verità: “Mi hanno ingannata” | Era completamente nuda

Megan Gale si confessa e rivela di un vero e proprio inganno ai suoi danni per costringerla a girare la sua prima scena scandalo.

Negli anni 90 il nome di Megan Gale è divenuto tra i più amati soprattutto dal pubblico italiano. Una bellezza genuina che ha in poco tempo conquistato tutti e soprattutto in un ruolo inaspettato in quanto per alcuni anni è stata il volto di alcuni spot di diverse compagnie telefoniche.

Un vero e proprio trampolino di lancio per lei che dopo ha collezionato ulteriori ed importanti esperienze. Negli anni successivi si è infatti messa in gioco come modella ma soprattutto come attrice al cinema.

La Gale ha preso parte ad alcune pellicole di successo del cinema italiano ma a distanza di diversi anni ha rivelato di essere stata ingannata da un noto regista.

Megan Gale, la carriera ed il retroscena shock: nessuno poteva immaginarlo

Dopo gli inizi in alcuni spot pubblicitari, la Gale ha collezionato alcune esperienze anche al cinema. Tra le tante collaborazioni importanti anche quella con gli attori Christian De Sica e Massimo Boldi nella pellicola Bodyguards – Guardie del corpo. Il vero successo per lei in tal senso è stato però un altro film a cui ha preso parte e si tratta di Vacanze di Natale diretto da Carlo Vanzina.

In quel film, la Gale ha interpretato se stessa conquistando così tutti gli italiani. Quel periodo però nasconde un retroscena di cui la modella ha deciso di parlare solo adesso. Megan ha infatti raccontato di essere stata ingannata per girare la famosa scena di nudo nella doccia ma vediamo come sono andate le cose.

Megan Gale, la verità sulla scena di nudo: retroscena shock

La nota modella ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera ed ha rivelato: “Avevo detto che non volevo girare scene di nudo e mi assicurarono che non sarebbe successo. Per farmi sentire a mio agio, potevo anche indossare il costume tanto mi avrebbero ripreso dalle spalle in su”. Le cose poi non sono andate così: “Dopo invece rifecero la scena con una controfigura nuda. Mi sentii ingannata“.

Nel corso dell’intervista, la Gale ha rivelato di aver scoperto di questa mossa solo dopo la presentazione del film: “Mi chiesero di uscire prima dalla sala quella sera perché mi aspettavano per una cena. Quando poi ho visto il film completo, ho capito“. Un doppio inganno quindi per l’ex attrice che non ha mai dimenticato quanto accaduto quella sera per lei molto importante.