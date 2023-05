Gerry Scotti, malore durante la diretta televisiva: accasciato sul bancone | Dolori lancinanti

Gerry Scotti accasciato sulla scrivania: panico in studio, ecco cosa è successo qualche tempo fa, durante una puntata Striscia la Notizia.

Questo episodio risale a diverso tempo fa, ma è impossibile negare che è stato subito oggetto di preoccupazione dei fan. L’accaduto infatti, è avvenuto in diretta televisiva, nella messa in onda del programma satirico Striscia la Notizia. Gerry Scotti è un conduttore televisivo stimato dal pubblico, che negli anni è stato protagonista di diversi programmi televisivi. Nel 2010 tuttavia, la sua salute è stata fonte di preoccupazione per i telespettatori.

Il conduttore nei primi mesi del 2022 è finito in terapia intensiva dell’Humanitas di Milano. In quell’occasione Gerry perde 11 chili e ammette che quel periodo di grande sofferenza sia psicologica che fisica, ha cambiato letteralmente il suo modo di vivere. Da quel momento infatti, la salute per Gerry diventa la sua priorità, scegliendo insieme al supporto della sua famiglia, di cambiare totalmente regime alimentare.

“Ho seguito un regime vegetariano. Era la seconda volta in vita mia: la prima era stata durante il lock-down del 2020, quando con la mia compagna e mio figlio Edoardo non abbiamo toccato la carne per 40 giorni, fino a Pasqua – ha raccontato al Corriere della Sera – Adesso limito le quantità: una volta a settimana pollo, pesce e uova e raramente quella rossa. Per me che soffro di pressione alta è meglio così”

Il covid in quel periodo ha stravolto la vita e la salute di milioni di persone in tutto il mondo, e la vicenda di Gerry è stata motivo di apprensione per diversi fan. Pochi mesi prima infatti, avvenne un incidente in diretta, che ha generato non poche preoccupazioni.

Il malore improvviso in studio

Durante una puntata di Striscia la Notizia, Gerry ha avuto un malore che ha generato panico a chi era con lui in quel momento. La paura principale è stata quella che si trattasse di qualcosa di davvero grave, ma per fortuna non è stato così.

Gerry ha avvertito un forte dolore che l’ha costretto ad accasciarsi sulla scrivania del noto programma. La sua allora compagna di bancone, Francesca Mazzini, ha subito soccorso il conduttore.

Sono stati momenti di vera apprensione, visto che durante il fuori onda si nota come il presentatore si alzi dalla sedia lamentando forti dolori. In studio non è stato chiarito sin da subito cosa fosse accaduto, ma da alcune indiscrezioni si è trattato di un forte crampo alla gamba o nella zona inguinale. Per fortuna Gerry gode di ottima salute ed è destinato a tenerci compagnia dietro lo schermo ancora per diverso tempo.