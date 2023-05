George Clooney, dopo anni di silenzio vomita tutto su Elisabetta Canalis: “In camera me lo faceva ogni giorno”

George Clooney ha fatto alcune importanti ammissioni sul suo rapporto con l’ex velina Elisabetta Canalis: accadeva in camera da letto.

La coppia formata da George Clooney ed Elisabetta Canalis ha per mesi infiammato il gossip di tutto il mondo. Una storia scoperta per puro caso, dopo un clamoroso avvistamento presso la casa dell’attore sul Lago di Como, e durata circa due anni.

I due hanno preso parte insieme a diversi eventi sia mondani che privati ed ogni volta si sono ritrovati a dover fare i conti con centinaia di paparazzi al seguito. Una situazione quindi senza dubbio non semplice e che si è ulteriormente complicata quando nel 2011 hanno annunciato la fine della loro storia.

A distanza di diversi anni da quel momento, i due hanno però rilasciato alcune dichiarazioni che rivelano alcuni dettagli della loro storia.

George Clooney, la sua storia con Elisabetta Canalis: epilogo amaro

Non è dato sapere come i due si siano conosciuti anche se l’ipotesi più accreditata è quella di un incontro in occasione di un evento organizzato da amici in comune. In ogni caso, i due hanno nel 2009 dato il via ad una vera e propria favola d’amore che ha appassionato tutti. Questo anche perché nessuno poteva immaginare di vedere una storia tra un noto attore americano ed una ex velina di Striscia la Notizia.

A quanto pare invece, l’attore si è lasciato conquistare dalla Canalis ed anche lei non ha resistito al fascino dell’americano. La loro storia è stata quindi particolarmente intensa anche se dopo soli due anni è arrivata la fine. A distanza di più di dieci anni da quel triste epilogo, proprio Clooney ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni sul loro triste finale.

Elisabetta Canalis, le parole di Clooney: retroscena inedito

Nel corso di una clamorosa intervista, Clooney ha quindi rivelato alcuni dettagli del suo rapporto con la Canalis. A tal proposito ha rivelato: “Elisabetta non la conoscete, non sapete cosa mi faceva. Lei è stata la donna che in assoluto mi ha fatto più ridere nel corso della mia vita“. Parole quindi di grande rispetto per l’ex velina ma dello stesso avviso non è un amico intimo dell’attore.

Questi ha infatti rivelato di alcune confidenze che Clooney gli avrebbe fatto: “Lei trascorreva tutto il tempo in camera, pavoneggiandosi nel suo bikini e andando in spiaggia per essere ripresa dai fotografi. Era ossessionata dall’attenzione che riceveva e George ha perso interesse”. Due versioni quindi leggermente diverse e non è dato sapere chi stia raccontando tutta la verità.