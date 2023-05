Baci appassionati ad Amici22, il fidanzato dell’allieva non ci sta: sfogo tremendo

Un nuovo caso clamoroso è esploso fuori la scuola di questa edizione di Amici di Maria De Filippi: il fidanzato dell’allieva costretto a rompere il silenzio.

Da diverse edizioni di Amici a questa parte, la produzione ha deciso di far vivere gli allievi in una casetta. Una decisione dovuta al Covid-19 ed adesso divenuta una consuetudine. La convivenza forzata ha portato però alcuni allievi a creare dei legami molto speciali.

Anche questa edizione non ha fatto eccezione ed in casetta sono nate alcune coppie. In queste ore a tal proposito ci sono però due allievi che stanno facendo discutere e tutto a causa di alcuni inaspettati baci. Il particolare che infiamma il gossip è legato alla presenza di un fidanzato dell’allieva in questione che in teoria la starebbe aspettando fuori.

Questo ragazzo però, dopo alcune voci ed insinuazioni clamorose, ha proprio di recente deciso di commentare la situazione con parole infuocate.

Amici22, baci inaspettati tra due allievi: le voci sono clamorose

In queste settimane fuori dalla scuola tiene banco un vero e proprio giallo. Alcuni appassionati ed utenti dei social hanno infatti ipotizzato un particolare interesse tra due degli attuali allievi della scuola. Tutto questo a causa di alcuni baci che i due sono soliti scambiarsi non in casetta ma in prima serata. Nel dettaglio stiamo parlando dei ballerini Benedetta e Mattia che sono soliti ballare in coppia durante il serale.

I due in diretta hanno sempre sottolineato di doversi baciare per volere del coreografo. Nel corso però dell’ultima coreografia, il bacio è arrivato dopo l’esibizione. Per questo motivo i social sono impazziti e tutti hanno ipotizzato una storia d’amore. In questa questione vi è però una terza persona da considerare ossia Simone, il fidanzato della ballerina.

Benedetta e Mattia, il bacio in diretta: il commento di Simone

Simone Maselli, storico fidanzato della ballerina, ha scelto di chiarire la situazione con un post su Instagram: “Quando la tua ragazza si espone pubblicamente vai incontro tra le tante cose anche alla cattiveria della gente, che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come arma per poter dare sentenze intromettendosi nella tua vita privata“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone maselli (@simonihao)

Il ragazzo ha quindi chiarito che sono solo insinuazioni gravi dei telespettatori e che tra Benedetta e Mattia non ci sono sentimenti d’amore. Inoltre ha chiosato con un secco: “Benedetta continua ad essere come sei, ti amo con tutte le forze che ho. Ti lascio il mio cuore. Mi tengo il tuo“. Una bellissima dichiarazione d’amore con cui spera di mettere finalmente la parola fine a questa storia.