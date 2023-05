Serena Autieri, divorata completamente dalla malattia: immobilizzata sul divano

Serena Autieri racconta un periodo grigio della sua vita, che in passato l’ha travolta sia fisicamente che psicologicamente: ecco cosa è successo.

A confessare l’accaduto è stata lei stessa all’intervista riportata da Velvet Gossip, dove l’attrice napoletana ammette di aver vissuto e superato un periodo davvero difficile della sua vita, dove è stato il suo corpo a lanciare il campanello d’allarme.

Serena Autieri è un’attrice, una cantante e conduttrice tv; ma anche una doppiatrice di successo. La sua interpretazione più nota è sicuramente quella in cui ha prestato la sua voce nel film d’animazione Frozen. La donna, apprezzata da tutti, è sposata con Enrico Griselli, l’uomo con cui ha avuto una figlia.

La vediamo molto attiva sui social, dove si mostra spesso in compagnia della sua fidata amica nonché collega di lavoro Michelle Hunziker. Le due donne condividono spesso le vacanze insieme.

Dietro a questo grande successo e questa vita apparentemente perfetta, si nasconde qualcosa di tutt’altro che bello. Serena ha ammesso di aver trascorso in passato un periodo grigio, che l’ha portata a soffrire di diversi disturbi fisici.

La brutta spirale del successo

L’attrice napoletana ha avuto un momento della sua carriera, dove lo stress ha preso letteralmente il sopravvento su di lei. “Per un certo periodo la tensione mi ha risucchiata in una brutta spirale. Viaggiavo spesso per le promozioni e per le serate, passavo mesi lontano da casa, sui set dei film. Ma soprattutto facevo una vita irregolare. Arrivavo al weekend stravolta e l’unica cosa che riuscivo a fare era starmene accoccolata sul divano”.

Questo stato di stress, non solo ha destabilizzato l’attrice in passato, ma ha anche generato alcuni disturbi fisici: “Il fatto è che ho iniziato ad avere una serie di piccoli acciacchi: digerivo male, la pelle mi sembrava opaca, le gambe erano spesso pesanti, non riuscivo a dormire bene la notte e di giorno ero sempre stanca. A un certo punto ho messo a fuoco la situazione: stavo esagerando!”

ho cominciato a prendermi cura di me.

Una volta che Serena ha raggiunto la sua consapevolezza, ha detto basta; in quel momento, come raccontato da lei stessa, ha cominciato davvero a prendersi cura di se stessa. “Dovevano cambiare le mie abitudini o avrei presto pagato il conto. Così, mi sono messa di buona lena e ho cominciato a prendermi cura di me. La colazione, prima di tutto!” ha detto la conduttrice tv aggiungendo: “Io e il jogging siamo diventati una cosa sola. Non sono una di quelle fanatiche che si alzano alle cinque per correre, ma cerco di ricavare, se posso tutti i giorni, una mezz’oretta di tempo per l’esercizio fisico, ovunque io sia”.Lo stress si è attenuato!”