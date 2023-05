Roberta Di Padua, appuntamento con lui in camerino: le telecamere hanno ripreso tutto | Scoppia il caos a UeD

Colpo di scena nel corso dell’ultima registrazione del dating show Uomini e Donne: grande protagonista anche Roberta Di Padua.

Questa edizione di Uomini e Donne ha regalato un clamoroso colpo di scena lo scorso mese di settembre ossia il ritorno in studio di Roberta Di Padua. La dama è tornata prima per parlare del suo rapporto con l’ex tronista Davide Donadei e poi per trovare finalmente l’amore.

Nel corso di questi mesi è stata però la protagonista anche di alcune polemiche e di scontri infuocati anche con gli altri presenti in studio. Soprattutto durante le ultime settimane si è più volte scontrata con un secondo volto femminile del programma ossia Nicole Santinelli.

Tra la dama e la tronista le cose non sono andate per il meglio sin dall’inizio e la situazione rischia di peggiorare a causa di un episodio shock.

Roberta Di Padua, il rapporto difficile con Nicole: l’ultimo colpo a sorpresa

Quando Nicole ha fatto il suo ingresso in studio sono arrivati con lei anche alcuni ragazzi decisi a corteggiarla. Tra questi anche Andrea su cui ha però messo gli occhi proprio Roberta. La dama lo ha anche invitato a ballare ma il corteggiatore si è rifiutato. Da quel momento in poi, la Di Padua è più volte intervenuta per dire la sua sul trono di Nicole e le due si sono lanciate delle frecciatine al veleno.

In queste settimane si sono lanciate diverse accuse ed in una occasione sono arrivate anche faccia a faccia. Una tensione che resta quindi altissima e che anzi adesso rischia di avere ulteriori sviluppi ed in negativo. Nel corso infatti dell’ultima registrazione, la dama si è avvicinata anche a Carlo, l’altro corteggiatore della tronista.

Uomini e Donne, le anticipazioni sul trono di Nicole: caos dietro le quinte

Lorenzo Pugnaloni ha come di consueto rivelato i dettagli dell’ultima registrazione del dating show e che con ogni probabilità andrà in onda nel corso dei prossimi giorni. In merito al trono di Nicole si legge: “Roberta alla fine della registrazione scorsa, mentre lui rientrava in camerino, si è avvicinata a Carlo per consolarlo e i due si sono abbracciati. Nicole si è arrabbiata con lui“.

Un brutto colpo per la tronista che durante la registrazione ha anche rivelato di aver atteso Carlo in camerino per diverso tempo e di essere rimasta delusa quando al suo posto si è presentato Andrea. Questi a sua volta ha poi litigato con la tronista che si è anche lasciata andare ad un pianto liberatorio.