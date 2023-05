Barbara D’Urso, dopo anni esce la verità su di lei: “Mi sono pentita…” | Nessuno poteva immaginarlo

La conduttrice Barbara D’Urso protagonista di alcune inaspettate dichiarazioni di una sua storica nemica: cosa sta succedendo tra le due.

Barbara D’Urso è senza dubbio un volto amatissimo di casa Mediaset e milioni di telespettatori attendono ogni giorni il consueto appuntamento con il suo talk Pomeriggio 5. Allo stesso tempo però, la posizione di forza della conduttrice attira anche numerose critiche.

Più di una volta qualcuno ha avuto da ridire sulla conduttrice e negli anni sono volate anche accuse e frecciatine al veleno nei suoi confronti. In tal senso, di recente però è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava, compresa la nota conduttrice.

Una sua storica nemica ha rilasciato alcune inaspettate dichiarazioni e che sembrano annunciare una pace in vista ma vediamo quanto accaduto.

Barbara D’Urso, dichiarazioni shock dalla sua nemica: ecco di chi si tratta

In tanti anni al timone di alcuni dei format di punta di casa Mediaset, la D’Urso è spesso finita nell’occhio del ciclone. Diversi volti noti o meno noti del mondo dello spettacolo si sono scagliati contro di lei. In alcuni casi, gli scontri sono andati in scena davanti le telecamere mentre in altri, le frecciatine sono arrivate nel corso di interviste o in diretta ed attraverso i social.

Questo è il caso della nota influencer Elenoire Ferruzzi che prima del suo ingresso nella casa del GF Vip aveva commentato in modo poco carino l’operato della conduttrice: “Lei è di una falsità…e poi la domenica non vedo nulla in televisione“. Un affondo durissimo ma stando ad alcune recenti dichiarazioni, l’ex gieffina adesso sembrerebbe essere tornata sui suoi passi.

Elenoire Ferruzzi, passo indietro incredibile: le sue parole

Il portale GiuseppePorro ha riportato alcune dichiarazioni della Ferruzzi durante il format radiofonico Turchesando: “Ho detto cose feroci su Barbara D’Urso e mi sono anche pentita di averle dette. Quando io fui proposta a lei mi dissero che mi aveva rifiutata perché ero troppo. Era una stu**daggine ma io mi arrabbiai con lei e lo feci in pubblico”. L’ex gieffina ha poi voluto fare i suoi complimenti alla conduttrice per il suo lavoro.

Uno scontro che avrebbe quindi preso il via a causa di un clamoroso fraintendimento. Dal canto suo la Ferruzzi è quindi tornata sui suoi passi con una vera e propria apertura nei confronti della D’Urso. Adesso dovrà essere la conduttrice a decidere se rispondere con il silenzio o tendere a sua volta una mano all’ex gieffina di Signorini.