Antonino Spinalbese distrutto, la confessione di Stefano su Luna: “Io sono suo padre…” | Come stanno davvero le cose

L’ex gieffino Antonino Spinalbese deve fare i conti con le parole di Stefano De Martino sul suo rapporto con la piccola Luna.

Antonino Spinalbese e Stefano De Martino dal punto di vista lavorativo non hanno nulla in comune. Lo stesso non si può dire per quanto riguarda la sfera privata. L’ex parrucchiere ed il conduttore hanno infatti entrambi un legame speciale con Belen Rodriguez.

L’ex ballerino è sposato da ormai diversi anni con la conduttrice argentina da cui ha avuto anche un figlio, il piccolo Santiago. I due sono tornati insieme di recente dopo un periodo di forte crisi e durante il quale la Rodriguez ha conosciuto proprio Antonino da cui ha avuto una seconda figlia ossia Luna.

La bambina è di recente finita al centro di alcune dichiarazioni di Stefano e che vedono coinvolto anche Antonino.

Antonino Spinalbese, il rapporto tra sua figlia Luna e Stefano: tutti i dettagli

Nella casa più spiata d’Italia, Antonino ha sempre parlato di sua figlia Luna. L’ex gieffino ha sottolineato come la bambina resti il più grande amore della sua vita tanto da aver fatto fare una fede a lei dedicata e da cui non si separa mai. La bambina è solita trascorrere alcuni giorni della settimana con il padre mentre il resto del tempo lo passa in compagnia di sua madre, di Santiago ed anche di Stefano.

Non è insolito trovare sui social video del conduttore in compagnia della piccola Luna. Immagini che hanno scatenato i commenti di alcuni utenti social che hanno messo in evidenza il feeling tra la bambina e il marito della madre. Una situazione su cui lo stesso Stefano ha provato a fare chiarezza una volta per tutte.

Stefano De Martino, le sue parole su Luna: finalmente la verità

Il noto conduttore ed ex ballerino ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Oggi per fare il punto sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Inevitabile la domanda sul suo rapporto con la piccola Luna ed a tal proposito ha voluto sottolineare: “Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo“.

Stefano ha quindi sottolineato di avere un bellissimo rapporto con la bambina ed allo stesso tempo ha confermato come Antonino sia comunque un padre presente. Parole che senza dubbio faranno piacere all’ex gieffino che dal canto suo non ha mai rilasciato dichiarazioni al veleno contro De Martino.