Ornella Vanoni, il ricovero d’urgenza per l’infarto: lasciata da sola completamente | Dramma improvviso

Ornella Vanoni fa una dichiarazione ai microfoni del settimanale Grazia: “Ormai vivo da sola da 10 anni e sola resterò”.

Ornella Vanoni è sicuramente un’artista che ha lasciato il segno nella storia della musica; nata a Milano il 22 settembre 1934, all’età di 88 anni abbiamo ancora l’onore di vederla nei nostri schermi. In realtà la donna, nel 1953 si iscrive all’accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, perché inizialmente interessata ad intraprendere la carriera nel mondo della recitazione.

I suoi successi però, sono tutti legati al panorama musicale, non a caso la donna è soprannominata “la signora della canzone italiana”. Ha partecipato al Festival di Sanremo per svariate edizioni, raggiungendo il secondo posto nel 1968 con Casa Bianca. Anche quest’anno abbiamo avuto l’onore di vederla alla kermesse, tanto che i fan hanno anche sperato in un duetto con l’ex marito Gino Paoli.

La vita sentimentale travagliata

Nella sua vita, Ornella ha avuto diverse storie d’amore, ma ad oggi vuole stare sola, senza uomini che girano intorno alla sua vita. La sua confessione è arrivata dai microfoni di Grazia, dove la donna ha confessato che dopo una vita amorosa travagliata, ci ha riprovato, per poi rinunciare e rimanere da sola.

Il primo grande amore di Ornella è arrivato all’età di 19 anni, dove la donna ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine con il regista Giorgio Strehler, volto noto nel suo settore. Nel 1960 Ornella inizia una relazione con Gino Paoli, un amore travagliato che è destinato a durare ben poco. Dopo la fine della relazione, Vanoni confessa di aver perso anche un figlio dell’uomo per mezzo di un aborto volontario. Da quel momento la donna inizia diverse relazioni, la prima dopo Gino è stata con l’impresario teatrale Lucio Ardenzi, l’uomo con cui mette al mondo Cristiano nel 1962, seguito dalla rottura della coppia.

“Morirò da sola”

Durante l’intervista a Grazia, Ornella dichiara: “Ormai vivo da sola da 10 anni e sola resterò. Gli uomini mi hanno sempre usata per i miei soldi. Io ho sbagliato perché a 60 anni avevo ancora una possibilità. Ma ho fatto un grande errore, è stata una tremenda delusione”.

La donna infatti, ha provato più volte ad intraprendere una nuova relazione. “La mia ultima storia mi ha ferita profondamente, pensavo davvero che sarebbe durata per il resto della vita. Quando al mio compagno è venuto un infarto e l’ho portato in ospedale, la sua famiglia con l’ex moglie si è stretta attorno a lui e poi è sparito. Mai più visto né sentito. Avevo fatto ricamare le sue iniziali, la lettera ‘M’, perfino sulla biancheria di casa. Ho regalato tutto a mio nipote che si chiama Matteo”.

La cantante conclude: “Quello che più mi ha ferita è stato lo scoprire la loro piccolezza e anche il tradimento economico. Qualcuno si è approfittato di me. È davvero umiliante, ci si sente stupide”.