Serena Rossi, tradita proprio sul posto di lavoro: l’amante è una collega | Matrimonio spezzato

Il tradimento non risparmia neanche le dive del mondo dello spettacolo: il compagno ha tradito Serena Rossi durante le riprese.

La celebre attrice Serena Rossi, è nata a Napoli il 31 agosto del 1985. La sua famiglia è sempre stata immersa nel mondo dello spettacolo, sostenendola in ogni sua scelta lavorativa. Ad oggi infatti, si conferma una delle attrici di maggior successo nella televisione italiana.

Dopo il suo esordio teatrale in C’era una volta…Scugnizzi, viene conosciuta da tutto il pubblico grazie alla soap opera di Rai 3 Un posto al sole, dove ricopre il ruolo di Carmen.

I genitori, come accennato in precedenza, sono sempre stati dei grandi sostenitori della ragazza. Il padre Renato è un chitarrista di sonorità blues e jazz. La madre invece, dotata di una magnifica voce, spinge la figlia ad intraprendere la strada nel mondo dello spettacolo. I suoi genitori infatti, ci hanno visto lungo: il talento della donna l’ha portata a vincere diversi riconoscimenti, tra cui un Nastro d’argento, un David di Donatello e un premio per la migliore canzone originale “Bang Bang” nel film Ammore e Malavita.

Nella vita privata, Serena da 12 anni ha una relazione con Davide Devenuto, anche lui attore. La coppia si è conosciuta nel set di Un Posto al Sole e da lì, non si sono più separati, mettendo alla luce anche un figlio di nome Diego. Due anni fa hanno annunciato il loro matrimonio, evento che non è mai stato celebrato. Dopodiché, una situazione in particolare ha visto il tradimento dell’uomo durante il lavoro con una donna bellissima del mondo dello spettacolo. L’amante infatti, è una collega.

Serena Rossi è stata tradita

Nell’amatissima pellicola di Diabolik, dove ha recitato anche il marito di Serena, la donna è stata tradita durante le riprese. Il film rappresenta un adattamento del celebre fumetto delle sorelle Giussani, e l’attrice interpreta Elizabeth Gay, la fidanzata di Walter Dorian.

Serena Rossi in questa occasione, è ignara di chi sia realmente il marito. Quest’ultimo infatti, nella pellicola si rivela Diabolik che, come tratto dal fumetto, si innamora della bellissima Eva Kant. A ricoprire il ruolo dell’amante è Miriam Leone, la bellissima attrice eletta Miss Italia nel 2008. Il marito invece, nel film ricopre il ruolo del commissario Driskel.

La vera crisi di coppia tra Serena Rossi e Davide Devenuto

Ovviamente, le righe sopra intendono la loro interpretazione nel celebre film, ma anche nella vita reale i due non sembrano passarsela bene. La coppia sta insieme ormai da molti anni, ma dall’annuncio del loro matrimonio, qualcosa non sembra essere andato per il verso giusto. Secondo diversi rumors, Serena e Davide sarebbero in crisi da diverso tempo e le cause sarebbero i numerosi impegni lavorativi che li tengono costantemente separati. Le indiscrezioni sono state successivamente smentite dagli stessi, ma il dubbio rimane comunque nella testa dei fan.