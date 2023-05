Raffaella Carrà, si rigira nella tomba: “È vergognoso” | Il dettaglio che esce fuori è ripugnante

Raffaella Carrà protagonista di un bruttissimo episodio a quasi due anni dalla sua scomparsa: la notizia è terribile.

La figura di Raffaella Carrà continua ad essere tra le più amate dal panorama italiano ed anche internazionale. La sua scomparsa ha lasciato il segno in diversi paesi ed in questi due anni non sono mancati gli omaggi. Un volto importantissimo quindi per la musica e lo spettacolo in generale.

Nella sua lunga carriera ha dato vita a dei veri e propri successi musicali, basti pensare al Tuca Tuca, Tanti Auguri o Forte Forte Forte. Allo stesso tempo è stata la padrona di casa di format di grande successo come Pronto Raffaella? o Carramba che Fortuna!

Una scomparsa quindi dolorosa per tutti e per questo c’è un dettaglio emerso in queste ore riguardo la Carrà che rischia di scatenare un terremoto.

Raffaella Carrà, la scomparsa e gli omaggi: caso clamoroso in Italia

Lo scorso 5 luglio 2021 è arrivato un annuncio che ha cambiato per sempre la televisione italiana ossia quello relativo alla scomparsa della Carrà. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno in quanto la nota artista ha per mesi tenuto nascosto il tumore ai polmoni contro il quale stava combattendo. Subito dopo l’annuncio la Rai ha cambiato programmazione e per tutta la settimana sono andati in replica alcuni suoi format più importanti.

Omaggi che sono poi arrivati anche nei mesi successivi. In Italia, la Rai ha deciso di dare il suo nome agli studi noti come quelli di Via Teulada. In Spagna hanno invece inaugurato una targa in una piazza quindi dedicata alla cantante. Tutti dolci ricordi quindi che a quanto pare terminano qui perché in casa Rai hanno deciso di non mandare in onda più lo speciale a lei dedicato ma vediamo quanto accaduto.

Rai, scoppia il caos tra il pubblico: l’omaggio mancato

Il portale Dagospia ha annunciato in queste ore un vero e proprio colpo di scena. Stando infatti ad alcune indiscrezioni, la Rai ha deciso di non mandare in onda lo speciale dedicato alla Carrà ed inizialmente previsto per il prossimo 17 giugno. Uno show di cui si sarebbe dovuto occupare Fabio Fazio ma che a quanto pare non vedrà la luce.

Tutti attendevano da anni questo appuntamento e le critiche non sono mancate: “Un’autentica barzelletta che non onora affatto la memoria di Raffaella. Non ci sono più parole“, “È vergognoso”, “Che tristezza”. Una notizia che nessuno si aspettava e la speranza adesso è quella di un nuovo ripensamento.