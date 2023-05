Mr Rain, lividi e ferite sul volto: le foto preoccupano i fan | Cosa è successo al cantante

Il cantante Mr Rain ha pubblicato alcune foto su Instagram con il volto tumefatto: gli scatti hanno fatto preoccupare tutti.

Un volto della musica italiana del momento è senza dubbio il cantante Mr Rain. Il noto artista ha preso parte all’ultima edizione andata in onda del Festival di Sanremo e sul palco ha portato il brano dal titolo Supereroi. Una performance, accompagnata da piano e bambini, che ha conquistato tutti.

Questo ha permesso al cantante di arrivare terzo ed alle spalle solo di Lazza, secondo classificato con Cenere, e Marco Mengoni che ha invece vinto con il brano Due Vite. Un successo che ha permesso al cantante di essere anche tra i più seguiti sui social.

Proprio su Instagram ha di recente però pubblicato delle foto con il volto completamente tumefatto e con lividi. Scatti che hanno fatto preoccupare tutti ma vediamo nel dettaglio quanto è accaduto.

Mr Rain, il momento del cantante ed i prossimi impegni: tutti i dettagli

Mr Rain si occupa di fare musica da ormai diversi anni e non è la prima volta che un suo brano incontra il grande favore del pubblico. Per questo motivo in molti si sono detti entusiasti quando è stato annunciato il suo nome per Sanremo. Una popolarità che il cantante ha visto crescere dopo la kermesse musicale e per questo hanno preso il via anche tutta una nuova serie di impegni e progetti.

Dettagli che comunica ai suoi fan di volta in volta sia per quanto riguarda le date dei suoi prossimi concerti, sia in merito alle nuove collaborazioni che sono in arrivo. In queste ore però su Instagram ha deciso di fare qualcosa che nessuno si aspettava. Il cantante ha pubblicato una serie di foto ed una in particolare ha preoccupato i fan a causa del volto tumefatto dell’artista.

Mr Rain, la foto che ha scatenato i fan: la rivelazione

Su Instagram è quindi apparsa questa foto del noto cantante con una ferita all’altezza della fronte ed un taglio sul labbro. In pochi minuti si sono scatenati i fan preoccupatissimi: “Mi sono presa uno spavento vedendoti cosi. Pensavo ti avessero picchiato“, “Tu non puoi mostrarti così davanti a quanti ti vogliono bene, li fai stare in pensiero”, “È stato picchiato? Che ha fatto al volto?“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mr.Rain (@mrrainofficial)

Tutti si sono quindi preoccupati ma senza motivo. Come recita la didascalia che accompagna le foto, il cantante ha usato questi scatti per annunciare un nuovo colpaccio in arrivo. A breve infatti sarà disponibile il suo nuovo brano dal titolo “La fine del mondo” in collaborazione con il collega Sangiovanni.