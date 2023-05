Principe Harry, gesto vergognoso contro di lui: L’ha lasciato solo

Retroscena vergognoso sul Principe Harry in occasione dell’evento per l’incoronazione di Re Carlo: tutti i dettagli.

Dopo mesi di attesa è finalmente andato in scena uno dei momenti più importanti di questo 2023 ossia l’incoronazione di Re Carlo. Un evento che ha attirato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo e che si è rivelato essere quindi tra i più seguiti.

Grande attesa per tutti i membri della famiglia reale e non solo per gli appassionati di moda e stile. Alcuni hanno infatti atteso questo momento anche per vedere come sarebbe andato il ritorno del Principe Harry a Londra dopo il suo libro scandalo.

Secondo alcune indiscrezioni e come mostrano alcune immagini, le cose per il secondogenito di Carlo e Diana non si sono rivelate essere così semplici.

Principe Harry, il ritorno a Londra: solo contro tutti

Dopo mesi e settimane di grande attesa, il secondogenito di Re Carlo è tornato a Londra per prendere parte alla cerimonia per l’incoronazione di suo padre. Un ritorno in solitaria visto che sua moglie Meghan Markle è rimasta in America per il compleanno del loro primogenito, il piccolo Archie. Una volta a casa, il principe si è quindi ritrovato da solo ed alle prese con una famiglia arrabbiata.

A quanto pare dopo il libro Spare in cui Harry ha lanciato gravi accuse contro suo padre Carlo, la moglie Camilla, la cognata Kate e suo fratello William, questi non lo avrebbe voluto vicino a lui in chiesa. Stando però ad una segnalazione shock, nemmeno gli altri membri della famiglia reale gli sono stati vicini.

Harry sempre più solo: l’indiscrezione sull’incoronazione

La giornalista Luisa Ciuni ha analizzato quanto accaduto ad Harry, relegato in terza fila durante l’incoronazione: “Ho notato un Harry isolato ed abbandonato dalle stesse cugine amatissime Beatrice ed Eugenia che gli hanno fatto una formale compagnia e poi sono andate avanti. Con lui è rimasto solo Mapelli Mozzi, marito di Eugenia, che da italiano è più alla buona degli altri”.

La stessa Ciuni ha poi riportato un secondo dettaglio: “Ho notato anche che mentre passava tra i banchi e salutava con cortesia, nessuno rispondeva al saluto. Ne ha fatte troppe ultimamente”. Non una giornata semplice quindi per il duca di Sussex che si è ritrovato a dover fare i conti con un clima infuocato contro di lui. Un risvolto che senza dubbio si aspettava e non a caso ha disertato il concerto per tornare subito a casa da Meghan e dai loro figli.