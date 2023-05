Grande spavento per la Fiorentina, il calciatore crolla in campo: “Portato via in barella”

Attimi di panico in casa della Fiorentina dopo il grave infortunio che ha colpito uno dei giocatori in campo: portato via in barella.

Dopo le assenze dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali e di Biraghi per influenza, per la Fiorentina è in arrivo una ulteriore brutta notizia. La compagnia viola si è infatti ritrovata a gestire attimi di grande panico durante l’ultimo allenamento.

La squadra allenata dal tecnico Vincenzo Italiano in queste ore ha infatti preso parte ad un allenamento congiunto con il Seravezza Pozzi. Le due compagini si sono sfidate sul campo per sopperire alla pausa per le nazionali e per farsi trovare pronte alla ripresa.

Il ritorno in campo in occasione della Serie A sarà però molto più complicato per la Fiorentina che dovrà fare a meno del suo portiere Salvatore Sirigu.

Fiorentina, Salvatore Sirigu crolla in campo: le sue condizioni

L’emittente satellitare Sky, attraverso il suo portale online, ha raccontato i dettagli di quanto accaduto in casa dei viola durante l’ultimo allenamento. Secondo il racconto dei presenti, nel provare a recuperare un retropassaggio di Ranieri in calcio d’angolo, il portiere ha poggiato male il piede. Una mossa che a quanto pare gli ha procurato un problema alla caviglia parso subito a tutti molto grave.

Il portiere è stato subito raggiunto dallo staff medico e si è visto costretto a lasciare il campo non sulle sue gambe ma con una barella. Il calciatore è stato poi portato via dallo stadio in ambulanza per nuovi esami strumentali di approfondimento. A prima vista però l’infortunio è parso molto grave e il calciatore con ogni probabilità dovrà affrontare un lungo stop. I viola rischiano quindi di dover fare a meno del portiere per tutto il resto della stagione in programma.

Fiorentina, i prossimi impegni sul campo: i dettagli

Senza dubbio non si tratta di una buona notizia per i viola che dovranno affrontare nei prossimi mesi un calendario fitto di impegni. La Fiorentina sarà infatti impegnata sul campo non solo in campionato dove occupa al momento un posto nella parte sinistra della classifica.

La compagine guidata da Italiano dovrà infatti affrontare anche la fase delle semifinali di Coppa Italia contro la Cremonese. L’obiettivo della squadra è quello di raggiungere la finale della competizione e senza dubbio è la più quotata delle due compagini per il passaggio del turno.