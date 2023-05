Mara Maionchi, le sue parole distruggono il paese: “Questa nazione..” | Disastro in diretta

Mara Maionchi si mette nei guai con alcune dichiarazioni che rischiano di scatenare un vero e proprio incidente diplomatico.

Questa nuova edizione degli Eurovision cambia volto, almeno per quanto riguarda i padroni di casa italiani. A differenza di quanto accaduto nel corso degli ultimi due anni, alla conduzione ci sarà ancora Gabriele Corsi ma non Cristiano Malgioglio.

A causa degli accordi presi in precedenza come giurato di Amici di Maria De Filippi, il noto artista si è visto costretto ad un passo indietro. La Rai ha però trovato la sua soluzione ed al suo posto ci sarà Mara Maionchi, nota conduttrice ma soprattutto esperta produttrice discografica.

L’annuncio del suo arrivo ha subito infiammato il pubblico anche se le sue prime dichiarazioni sugli artisti in gara rischiano di scatenare un terremoto.

Eurovision, dopo Malgioglio scoppia il caso Mara Maionchi: cosa sta succedendo

In occasione degli Eurovision del 2022, Malgioglio in diretta si era lasciato andare ad un commento poco carino nei confronti della cantante spagnola in gara: “Un discount di Jennifer Lopez“. Dichiarazioni che hanno per giorni fatto discutere la stampa non solo italiana ma anche quella europea con gli spagnoli sul piede di guerra contro il noto artista italiano.

Una storia che adesso rischia di ripetersi e questa volta a causa della nuova conduttrice Mara Maionchi. Questa volta rischia di scatenarsi un braccio di ferro con un’altra nazione ossia l’Inghilterra. Tutto questo a causa del tagliente giudizio della nota produttrice discografica in merito alla canzone che sarà in gara tra pochissimi giorni ma vediamo nel dettaglio.

Mara Maionchi, il commento shock contro l’artista inglese: scoppia il caos

In questi giorni la conduttrice è alle prese con un primo ascolto dei brani degli artisti che dovranno sfidarsi il prossimo sabato 13 maggio in occasione del gran finale degli Eurovision. Come riferisce Cinguetterai, la Maionchi è stata durissima con la cantante inglese: “Poco fa ascoltavo il brano inglese e mi chiedevo come sia possibile che questa sia la stessa nazione che ha prodotto i Beatles…“.

Dopo Malgioglio e la Spagna, Mara Maionchi vuole condurci verso un nuovo incidente diplomatico? «Poco fa ascoltavo il brano inglese e mi chiedevo come sia possibile che questa sia la stessa nazione che ha prodotto i Beatles…».#Eurovision #Eurovision2023 #MaeMuller pic.twitter.com/n0hGllllpx — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 4, 2023

Una dichiarazione al veleno quella della Maionchi e che in poco tempo ha infiammato i social. I commenti arrivati sono numerosissimi: “Vai Mara, ti vedo già carica”, “Ci faremo odiare da mezzo fandom Eurovision ma lei ne andrà totalmente fiera“. Tutti sono quindi consapevoli del caso diplomatico che potrebbe scatenarsi dopo queste dichiarazioni. Adesso chissà se da Londra decideranno di replicare subito o di attendere il gran finale di questa kermesse musicale.