Ilary Blasi incredula, pronto a ‘spogliarsi’ per lei: “Dammi una possibilità” | Appello a luci rosse

Clamoroso colpo di scena per la conduttrice Ilary Blasi finita al centro di un vero e proprio appello a luci rosse: pronto a spogliarsi per lei.

Ilary Blasi è senza dubbio una protagonista in questo momento. La conduttrice continua ad infiammare il mondo del gossip con la sua storia d’amore con Bastian Muller dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Inoltre anche il suo divorzio con le relative battaglie in tribunale continua a far discutere.

La conduttrice è però tornata di recente sotto la lente di ingrandimento anche dal punto di vista professionale. Da poche settimane ha infatti preso il via una nuova edizione dell’Isola dei Famosi che si sta rivelando scoppiettante grazie anche al cast scelto.

Una gruppo di concorrenti che in realtà potrebbe ancora arricchirsi di volti nuovi e tra questi anche quello di un ex tronista che ha presentato un vero e proprio appello alla conduttrice.

Ilary Blasi, novità per il cast dell’Isola: candidatura a sorpresa

Durante la prima puntata andata in onda del reality, la produzione ha presentato tutto il cast di questa edizione dell’Isola. A causa però di alcuni recenti abbandoni per problemi di salute, gli autori si sono visti costretti ad un nuovo ingresso. Durante la terza puntata ha quindi fatto il suo arrivo in Honduras un nuovo naufrago ossia l’influencer Gian Maria Sainato.

Nuovi ingressi quindi che potrebbero però non essere finiti qui. Per questo motivo in queste ore un volto noto ha scelto di candidarsi per un posto. Stiamo parlando di un ex tronista che conosce bene il reality in quanto la sua ex ha preso parte al format due volte. Nel dettaglio, il candidato a sorpresa è Lucas Peracchi ossia l’ex compagno di Mercedesz Henger.

Lucas Peracchi, candidatura bollente per l’Isola: il suo appello

Lucas Peracchi negli ultimi anni ha infiammato il gossip con la sua storia con Mercedesz. L’ex tronista è finito spesso nell’occhio del ciclone a causa di alcune accuse di violenza da parte di Eva Henger. Una brutta storia che ha danneggiato l’ex tronista che adesso però sembrerebbe essere deciso a prendersi la sua rivincita.

Attraverso le pagine del settimanale Nuovo ha quindi deciso di fare il suo appello: “Mi piacerebbe andare all’Isola per farmi conoscere per quello che sono. Io vivo immerso nella natura e l’Isola sarebbe proprio il mio posto. Ilary dammi una possibilità. Per te mi metterei…a nudo!“. Peracchi sembrerebbe quindi essere pronto a tutto e chissà se gli autori o la conduttrice decideranno di accogliere il suo appello.