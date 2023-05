LIno Banfi, distrutto e in lacrime per la scoperta della grave malattia: “Un tumore al cervello”

Nello studio di Verissimo, Lino Banfi racconta la terribile vicenda della moglie: “Aveva un tumore al cervello, ho supplicato Dio di farla morire”.

Non è stato un bel momento quello che ha vissuto Lino Banfi alla scoperta del terribile male che si portava dentro sua moglie. L’uomo è stato ospite il 26 marzo nello studio di Silvia Toffanin dove evidentemente commosso, ha raccontato l’ultimo periodo che ha vissuto con sua moglie. Lino spiega alla conduttrice quanto è stato vicino alla donna nell’ultimo periodo.

“Io stavo seguendo la sceneggiatura”

Banfi, durante l’intervista spiega come l’alzheimer è stato il primo scoglio da dover affrontare, in quanto la donna ne soffriva da qualche tempo. I dottori avvisarono Banfi; come nella vita lavorativa, anche in quella privata l’attore doveva recitare, la parte di chi fa di tutto per rendere contenta e serena la persona che ama.

“Io stavo seguendo la sceneggiatura dell’Alzheimer, la seguivo bene, sapevo la parte a memoria. Il professore mi diceva: “Lino adesso siamo in una fase in cui ogni film che vede, ogni trasmissione che vede, dice che l’ha già vista. Abituati a questa cosa”. E io, quando diceva di averli già visti, rispondevo che non me li ricordavo e lei: “Forse tu non c’eri quel giorno”. Il professore, poi, mi diceva di dirle che li ho visti pure io, così è più contenta: “Altrimenti capisce che c’è qualcosa che non va”. E io: “Adesso mi ricordo, l’ho visto, l’ho visto. Rivediamolo se ti va” e così siamo andati avanti”.

Dall’epilessia al tumore al cervello

L’alzheimer, per quanto difficile, non era l’unico problema della donna. Lucia Zagaria soffriva anche di epilessia, tuttavia, il tumore al cervello è stata la causa del decesso della donna. “Improvvisamente è cambiata la sceneggiatura, il film, la scenografia. Dopo l’Alzheimer sono arrivate le crisi epilettiche, quindi prendeva antiepilettici che sono farmaci terribili però ci vogliono per bloccare alcune cose. Dopo un po’ mi hanno detto: “Lino, ci dispiace dirtelo, ma abbiamo fatto la risonanza ed è subentrata un’altra cosa, si vedono delle macchie al cervello”. Dopo due giorni, tumore al cervello”, ha raccontato Banfi.

L’uomo conclude: “È dura. Le persone che vivono insieme da una vita, attaccati come la colla e la carta, se improvvisamente strappi la carta, non c’è modo di rimetterla insieme”. Lino infatti, non dimenticherà mai tutto il tempo passato con la donna con cui ha condiviso la sua vita per più di 60 anni.

“Nonostante io sia cattolicissimo, quel giorno mi sono arrabbiato, ma quel l’arrabbiatura, nell’arco di due giorni – quando capii la vera situazione – si trasformò in una supplica: “Ti supplico falla morire”, siamo arrivati a questo punto”. Purtroppo la donna morì lo scorso 22 febbraio e nel cuore di Lino, regna solo un’estrema tristezza.