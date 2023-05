Fedez, ritorna sotto i ferri: operazione segreta alla pancia

Il rapper si è sottoposto ad un altro intervento dopo la rimozione del tumore al pancreas: è successo in questi giorni.

Il cantante è tornato sotto i ferri a causa della questione passata del tumore al pancreas. “Non ve l’avevo detto, ma oggi toglierò i punti…”, confessa nelle sue stories Instagram. In realtà non ha parlato sino a quel momento, ma Fedez, dopo l’operazione presentava una cicatrice non molto bella alla vista; condizione che gli ha portato non pochi complessi.

A spiegare la motivazione di questo rientro in sala operatoria è stato proprio lui, nel mezzo delle sue storie giornaliere. Il cantante infatti, è noto pubblicare diversi contenuti durante la sua quotidianità, ma stavolta a confessarlo, ci ha messo un po’ di tempo, in occasione della rimozione dei punti.

“Oggi tolgo dei punti. Non ve l’avevo raccontato, ma mi sono dovuto far riaprire parte della cicatrice che avevo sulla pancia. Durante l’operazione mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una roba estetica”.

Il segno indelebile di uno dei momenti più brutti della sua vita, è finalmente “aggiustato”, lasciando all’occhio una cicatrice più normalizzata.

La rimozione del tumore

Da non molto, Fedez è tornato a parlare del terribile tumore che ha travolto la sua vita e quella della sua famiglia. L’uomo è stato operato il 22 marzo 2022 al San Raffaele, dopo una diagnosi di un cancro raro al pancreas. Per fortuna si è trattato di una condizione che, per quanto spiacevole, assolutamente curabile. Tutti i suoi fan si sono preoccupati del suo stato di salute. Il cantante ha annunciato la sua malattia, documentando tutto il percorso per mezzo di un video sui social. Durante questa terribile esperienza infatti, Fedez non ha mollato i suoi fan, che preoccupati, hanno seguito la vicenda fino all’ultimo, nel momento in cui è tornato a casa e ha raccontato la fatica fisica e mentale per la sua ripresa.

Fedez è rinato

Ad oggi, il suo percorso nella lotta contro il cancro è solo un amaro ricordo, anche se ammette che qualche strascico se lo porta dietro tuttora: “Vivo assolutamente bene oggi, anche se ho ancora problemi di tipo gastrico, di digestione. Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare”.

Nonostante i cambiamenti di tipo biologico, Fedez conduce una vita normale insieme alla sua splendida famiglia. L’aggiustamento ‘segreto’ dei punti, è stato un modo per somatizzare e mettere da parte il ricordo di quello che è stato uno dei periodi più brutti della sua vita.