Milly Carlucci, “colpita dalla malattia, cure costose inefficaci”: un vero dramma | Ecco cos’è successo

Milly Carlucci ha denunciato l’azienda di integratori alimentari: sono state attivate le procedure legali per chi ha messo in circolo la sua finta intervista.

Nel mondo del web, sono molte le inserzioni a scopo pubblicitario che ogni giorno ci ritroviamo davanti ai nostri occhi durante la navigazione. Questa volta però, l’azienda di prodotti alimentari in questione sta rischiando davvero grosso. Ad oggi infatti, ha mandato avanti la promozione di integratori alimentari miracolosi, in grado di combattere la cistite e prevenire eventuali forme di tumori.

Non solo tali prodotti sono consigliati senza alcuna indicazione medica valida, ma ad essere lo “sponsor” di questo prodotto è proprio Milly Carlucci, la famosa conduttrice di Ballando con le Stelle e de Il Cantante Mascherato. Tuttavia, Milly è venuta a scoprire che pubblicizzava questi prodotti solo recentemente. Non a caso, da quanto riportato da Ansa, in queste ore stanno andando avanti le pratiche legali con l’avvocato Giorgio Assumma, per bloccare la diffusione di questa falsa intervista.

Nella nota legale si legge: “vengono attribuite qualità terapeutiche miracolose per curare l’incontinenza urinaria e per prevenire le consequenziali forme di tumori e di cistiti”. Nella falsa intervista, la Carlucci confessa di essere stata colpita dalla malattia per molto tempo e di essersi sottoposta a cure costose ma inefficaci, prescritte da medici incompetenti”.

La falsa intervista

La casa produttrice di questi fantomatici integratori miracolosi, non solo si è inventata una dichiarazione assurda sulla conduttrice, ma ha usato un personaggio stimato della rete Rai, per incitare le persone ad utilizzare questi prodotti, anziché interpellare il parere di un medico. La conduttrice ha messo a rischio la sua credibilità, “consigliando alle donne affette dalla suddetta malattia di prenotare il prodotto in questione, esaltandone l’efficacia ed assicurando la sua capacità di guarire in brevissimo tempo qualsiasi disturbo”.

L’aggravante

Oltre a questo fatto, già grave di per sé, per dare più attendibilità alla promozione, “l’intervista è stata introdotta con il marchio della Rai News per voler significare di essere non solo stata favorita ma addirittura permessa dalla concessionaria del servizio pubblico alla quale la Carlucci è, come artista, legata in esclusiva”, precisa la nota del legale.

L’avvocato Assumma conclude la nota affermando che la denuncia di tale atteggiamento, non solo va a tutelare la reputazione e la credibilità della conduttrice, ma “anche a protezione di quanti ingenuamente possono essere indotti a riporre fiducia nel prodotto artificiosamente reclamizzato. Sarà attivato anche il competente ordine professionale dei medici, la cui categoria è stata ingiustamente diffamata con l’accusa di incompetenza”. Nel frattempo rimaniamo in attesa di notizie, ma l’azienda in questione non passerà certo momenti facili.