Gianni Morandi, addio definitivo alla musica: la scelta è stata difficile | Ecco cos’è successo

Gianni Morandi ad un passo dall’abbandonare le scene musicali definitivamente: l’accaduto è stato raccontato da Mimma Gaspari.

Gianni Morandi è sicuramente un altro tassello della musica italiana. Quest’anno l’abbiamo visto nel palco dell’Ariston, alla conduzione del Festival di Sanremo. La kermesse del 2023, ha raggiunto degli share da record, soprattutto nella quarta puntata dove è stato toccato un picco di telespettatori attivi mai registrato dalla storia del Festival dal 1987.

Una fetta del merito è sicuramente dovuta ad una buona conduzione di Amadeus e Gianni Morandi, che hanno contribuito a tenere il pubblico incollato allo schermo.

Prendiamo il caso di Gianni: oltre ad essere un bravissimo cantante amato e stimato da diverse generazioni, ha dimostrato più volte di avere delle spiccate doti come conduttore. I suoi brani sono stati tramandati di generazione in generazione; pensiamo per esempio a Fatti mandare dalla mamma, Si può dare di più, e Andavo a cento all’ora. Nel corso della sua carriera, il buon Gianni ha venduto ben 50 milioni di dischi in tutto il mondo.

Tuttavia, ad un’intervista ha raccontato un aneddoto che risale all’epoca della sua infanzia, che spiegherebbe perché, dopo tutti questi anni, Gianni è rimasto una persona estremamente umile.

L’esordio raccontato da Gianni

“Nella bottega di mio padre, al mattino, prima di cominciare a lavorare lui mi costringeva a leggere ad alta voce alcune pagine del Capitale di Karl Marx e cinque metri del quotidiano l’Unità: era quella la misura giusta stabilita dal suo senso del dovere politico ideale prima di cominciare una giornata di lavoro. In famiglia però cantavamo tutti. In seguito vennero le feste dell’Unità dove fui invitato e, con un cachet di mille lire a serata, mi esibii finalmente su un palco. Era il tempo dei bambini prodigio, così la domenica facevo due esibizioni, una pomeridiana e l’altra serale. Mille lire ciascuna e da allora non ho mai smesso di cantare”.

Come detto da Gianni, da quel momento iniziò il suo percorso pieno di successi, arrivati tappa per tappa, passaggio dopo passaggio. Per quanto questo racconto possa sembrare trionfale, Gianni non sempre ha vissuto momenti rosei nella sua carriera.

“Non voleva cantare più”

Ai microfoni di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone, abbiamo avuto l’onore di vedere Mimma Gaspari, una donna di una competenza e cultura incredibile, soprattutto nel mondo della musica. In questa occasione, ha citato il grande amico Gianni Morandi che ai tempi aveva dichiarato di non farcela. “Nel ’68 Morandi non voleva più cantare – ha raccontato la donna – ma lui è ancora lì, e per me è la più bella voce italiana, ancora ascoltiamo i suoi pezzi”. Ad oggi l’abbiamo visto al Festival di Sanremo 2023 dove ha emozionato tutti con il suo storico brano rivisitato, Fatti mandare dalla mamma, assieme al giovanissimo San Giovanni. Per quanto riguarda il suo ripensamento, nulla da fare;la sua passione è stata il motore che ha permesso a Gianni di diventare un pezzo della storia della musica italiana.