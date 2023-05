Nathaly Caldonazzo, la grave insinuazione dopo il malore: “Ha finto” | Scoppia il caso

Accuse subdole ai danni della showgirl Nathaly Caldonazzo nel corso dell’ultima puntata andata in onda dell’Isola dei Famosi: tutti i dettagli.

L’ultima puntata andata in onda dell’Isola dei Famosi si è rivelata essere particolarmente movimentata per Nathaly Caldonazzo. La showgirl ha infatti perso al televoto contro i suoi avversari ed è finita sull’Isola di Sant’Elena che dovrà affrontare da sola dopo l’abbandono di Marco Predolin.

Prima però è stata la protagonista in puntata di alcune gravissime insinuazioni arrivate ai suoi danni. La naufraga è stata in realtà la destinataria di tre accuse diverse e tutte particolarmente gravi ma una di queste in particolare ha scatenato grande indignazione tra il pubblico da casa ed i presenti in studio.

Nathaly Caldonazzo, puntata infuocata: tutte le accuse

La terza puntata in prima serata del reality ha preso il via con protagonista la Caldonazzo. Prima è andata in onda una clip e poi Ilary Blasi ha chiesto ad Alessandro Cecchi Paone di spiegare i motivi dietro il suo astio nei confronti della sua compagna di avventura. Il noto giornalista ha in ordine prima accusato la naufraga di aver infranto il regolamento e poi di aver provato a minare il suo rapporto con il compagno Simone.

Nel dettaglio ha rivelato: “Lei si è portata cose che non si possono portare ossia trucchi, specchi, cosmetici. Nel giorno della diretta la vediamo diversa”. Il giornalista ha poi aggiunto: “In mia assenza ha detto cose orrende a Simone, gli ha consigliato di lasciarmi“. Incalzato dalla padrona di casa del reality, Cecchi Paone ha poi aggiunto un dettaglio shock.

Alessandro Cecchi Paone, la verità sul malore di Nathaly: il racconto shock

Durante il confronto in puntata, Cecchi Paone ha fatto anche una clamorosa rivelazione su quanto accaduto in Honduras. Il giornalista ha infatti messo in dubbio il malore che ha colpito la Caldonazzo in settimana. A tal proposito ha sottolineato: “Era finto. Chi è stata veramente male è Claudia, non lei. Non stava male. Appena sono andate via le telecamere, si è fatta un bagno“.

Secondo il giornalista e il suo compagno Simone, la naufraga ha quindi finto di stare male solo perché a favore di telecamere ed è per questo che non sono andati a sincerarsi poi delle sue condizioni. Le sue parole hanno scatenato il pubblico ma soprattutto Vladimir Luxuria che ha invitato il concorrente a prestare attenzione a certe dichiarazioni. Secondo l’opinionista non è accettabile insinuare un dubbio quando qualcuno dimostra di stare male anche fisicamente.