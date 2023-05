Dayane Mello, dopo mesi viene a galla la verità su Rosalinda: “Ha rovinato tutto” | Il vero motivo dietro la lite furiosa

Dayane Mello ha parlato della sua amicizia con Rosalinda Cannavò e del vero motivo che le ha portate alla rottura: un fiume in piena.

La modella brasiliana Dayane Mello ha conquistato il favore del pubblico nel corso del suo Grande Fratello Vip anche con la sua schiettezza. L’ex gieffina ha sempre dimostrato di non avere paura di dire quello che pensa e questo anche quando l’argomento è scomodo.

Lo ha fatto anche in queste ore quando ha affrontato un argomento per lei molto delicato ovvero il suo rapporto con Rosalinda Cannavò. Grandi amiche nella casa più spiata d’Italia, le due sono poi finite ai ferri corti una volta fuori e la loro amicizia è naufragata.

A distanza di mesi dal loro ultimo confronto a distanza, le due si sono riviste e Dayane ha finalmente spiegato cosa è davvero accaduto tra di loro.

Dayane Mello, l’amicizia con Rosalinda: il motivo della lite

Dayane e Rosalinda sono state le protagoniste per mesi di una grande amicizia in cui qualcuno sembrava anche vedere qualcosa di più. Verso la fine del reality sono nati i primi problemi quando l’ex attrice ha intrecciato una storia con Andrea Zenga. Una situazione che si è complicata una volta fuori e soprattutto quando Rosalinda ha preso parte alle denunce contro il reality brasiliano dopo la presunta violenza alla Mello mai confermata dalla diretta interessata.

Sul loro rapporto è calata una grande ombra. Le due per diverse settimane si sono fatte la guerra fino a quando hanno scelto la via del silenzio. Circa un mese fa invece si sono riviste ed in occasione del compleanno di Giulia Salemi. Un incontro che a quanto pare ha risvegliato qualcosa in Dayane che ha scelto finalmente di chiarire quanto accaduto tra loro coinvolgendo anche Andrea Zenga.

Andrea Zenga tra Dayane e Rosalinda: le parole della modella

In queste ore la Mello ha organizzato una diretta su Instagram ed ha risposto alle curiosità dei suoi fan. In merito alla lite con Rosalinda ha rivelato: “Le voglio troppo bene, quello che abbiamo è nostro. Ci siamo volute bene ma lei ad oggi ha un ragazzo che ci ha fatte separare. Magari ci ritroveremo. Ad oggi è così, quello lì ha rovinato tutto“.

sssenga? non lo sopporto pic.twitter.com/NrOTO6Qdyk — ei belíssima (@edoruta) May 4, 2023

Secondo questa versione quindi il motivo dietro il loro allontanamento è tutto da attribuire all’ex gieffino che in casa sembrava interessare ad entrambe. Le parole di Dayane adesso rischiano di innescare una nuova reazione soprattutto da parte di Rosalinda.