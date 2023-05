Daniele Dal Moro, il tradimento ai danni di Oriana: scoperti i baci segreti con un’altra | Non può più nascondersi

Retroscena incredibile sull’ex gieffino Daniele Dal Moro ed alcuni presunti baci ad un’altra donna: tutta la verità.

Dopo un inizio complicato, Daniele Dal Moro è riuscito a ritagliarsi un suo ruolo nella casa del Grande Fratello Vip e non solo con la sua pesante storia personale fatta di tanti momenti complicati. Nel reality si è infatti fatto conoscere anche dal punto di vista sentimentale.

Durante il suo percorso ha infatti dato il via ad una frequentazione, anche questa complicata e fatta di alti e bassi, con Oriana Marzoli. I due una volta fuori dalla casa continuano a stare insieme ed a vivere momenti di vita quotidiana.

Adesso però la coppia rischia di dover affrontare un ostacolo ossia la confessione di una ex gieffina in merito ad alcuni presunti baci segreti proprio con l’imprenditore.

Daniele Dal Moro, il suo GF Vip prima di Oriana: la scottante rivelazione

Prima di fare il suo primo incontro con Oriana Marzoli, l’ex tronista veronese ha vissuto un’altra relazione particolarmente complicata nella casa più spiata d’Italia. A causa di un comune passato molto difficile, Daniele ha infatti creato un legame speciale con un’altra gieffina ossia Elenoire Ferruzzi. Dopo giorni di grande sintonia, i rapporti tra i due si sono però complicati drasticamente.

Questo è accaduto quanto la Ferruzzi ha ammesso il suo interesse per Daniele sottolineando di sentire da parte del veronese i suoi stessi sentimenti. L’ex gieffino dal canto suo ha sempre negato tanto da mettere fine ad ogni rapporto con l’orami ex compagna di gioco. In queste ore però proprio Elenoire ha confermato di alcuni baci scambiati in segreto proprio con Dal Moro.

Elenoire Ferruzzi, baci segreti con Daniele: arriva la conferma

Da diverse ore sta facendo il giro dei social un clamoroso commento apparso sotto un post pubblicato su Instagram dalla stessa Elenoire. Nel commento in questione un utente ha sottolineato: “I baci con Daniele sotto le coperte ci sono stati… il GF li ha sempre nascosti!“. A queste parole ha scelto di replicare la stessa Elenoire con alcune emoticon di un applauso. Secondo i più attenti questa risposta è una conferma all’ipotesi fatta dall’utente in questione.

Elenoire avrebbe quindi ammesso di alcuni baci segreti con Daniele che dal canto suo non ha mai fatto rivelazioni di questo genere. La versione della Ferruzzi ha già scatenato il caos sui social mentre non è dato sapere come abbiano preso la notizia Daniele ma soprattutto Oriana.