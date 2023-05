Ricordate Serena Bonanno, grande volto di Centovetrine? Ecco oggi come si è ridotta

Anche una donna di successo come Serena Bonanno, può avere i suoi ripensamenti: dopo 20 anni di carriera, l’attrice italiana ha stravolto la sua vita.

Serena è un’attrice particolarmente amata dal pubblico; la maggior parte delle persone la conosce per il suo ruolo interpretato in Cento Vetrine, ma la Bonanno ha partecipato a diverse serie televisive di successo come Don Matteo e Distretto di Polizia. Nonostante la sua carriera fosse – almeno apparentemente – affermata, l’attrice decide di uscire di punto in bianco dal mondo dello spettacolo.

La carriera

Serena Bonanno, classe ‘78, nella sua vita lavorativa nel mondo dello spettacolo ha preso parte a diverse fiction televisive di successo; la donna ha ha partecipato anche a diversi film tra gli anni ‘90 e 2000.

Nel 2018 però, arriva la sua decisione. Da quel momento di Serena non vi è più traccia, e a raccontare cosa accaduto è stata proprio lei ai microfoni di Storie Italiane. Durante la trasmissione, Serena racconta a Eleonora Daniele, il motivo per cui ha preso questa decisione e di come è cambiata la sua vita ad oggi.

Quando l’attrice ripensa al passato, ammette che le sue decisioni sono sempre state condizionate dal giudizio degli altri. Col passare del tempo Serena ha capito che ogni cambiamento non può essere di certo paragonato ad un fallimento, viste le motivazioni verso la sua scelta. Per questo motivo ammette che negli ultimi anni nel mondo dello spettacolo, voleva fare un salto di qualità, una proposta che tuttavia, non è mai arrivata.

Serena Bonanno fa la sua scelta

“Tra un mese arriverò a quarant’anni, non volevo arrivare ad un appuntamento così importante con tanti nodi ancora da sciogliere, oggi posso dire con orgoglio, di essere contenta della mia scelta”.

Il salto di qualità che aspettava non arrivava e lei, non si è accontentata più di andare avanti così. Forse la donna, dopo la grande fama, non si sarebbe mai abbassata alla tv trash fatta di reality e teatrini. Dopo sei anni di meditazione, Serena Bonanno decide di smettere di fare l’attrice. La donna, dopo la sua scelta, ha cercato un lavoro normale, lontano da quel mondo dello spettacolo che ormai le stava stretto. Iniziò a lavorare in un ufficio, ma nel frattempo, si dedicò alla sua passione più grande, quella della pittura.

Tra schizzi e colori impressi su tela, Serena riscontra un grande successo, proprio per questo, ad oggi si sente pienamente appagata. Nonostante ciò, non nega che a distanza di tanto tempo, se ricevesse la chiamata tanto desiderata, mollerebbe tutto per tornare in quel mondo, di cui ha fatto parte per oltre 20 anni.