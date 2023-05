Milly Carlucci, le sue parole sul caso Lucarelli: “Vi dico questo…” | Finalmente la verità sul suo futuro

La conduttrice Milly Carlucci si è finalmente decisa a fare il punto sul caso di Selvaggia Lucarelli: le sue parole.

In casa della rete televisiva Rai tiene banco da ormai diversi mesi un caso molto particolare ossia quello di Selvaggia Lucarelli. Sotto stretta osservazione soprattutto il suo ruolo nella giuria di Ballando con le Stelle che da mesi ormai sembrerebbe essere a rischio.

Da settimane si rincorrono voci di una sua possibile sostituzione ed anche con volti noti al pubblico. La diretta interessata non ha confermato e nemmeno smentito tutte le varie indiscrezioni facendo crescere quindi l’attesa del pubblico.

Questo però fino a poche ore fa quando è stata la stessa Milly Carlucci a fare il punto della situazione con rivelazioni che nessuno si aspettava.

Ballando con le Stelle, il caso Selvaggia Lucarelli: il punto della situazione

Nel corso dell’ultima edizione andata in onda di Ballando, la presenza di Selvaggia Lucarelli nella giuria ha fatto molto discutere. Prima è finita al centro delle critiche per la presenza nel cast del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, poi per la decisione di prendere parte al format anche nel giorno della scomparsa di sua madre. Inoltre, foto e video hanno confermato la poca sintonia della giornalista con gli altri giurati.

Per tutti questi motivi, in questi mesi si è ipotizzata una sua uscita di scena e qualcuno ha anche fatto il nome di Barbara D’Urso come sua sostituta. Alcune settimane fa la stessa Selvaggia è intervenuta per confermare di non sapere ancora niente sul suo destino a Ballando. Al suo posto lo ha quindi fatto Milly Carlucci che ha finalmente deciso di rompere il silenzio.

Milly Carlucci, le parole sul futuro di Selvaggia: cosa sta per succedere

La nota conduttrice e volto della Rai ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi. In merito al ruolo di Selvaggia ha sottolineato: “Oggi le dico questo. Lei fa parte della migliore giuria della tv e lo dico con orgoglio materno. I nostri giurati sono liberi con l’unico limite di tenere presente che siamo in prima serata su Rai 1. Se hanno fatto discutere è per avere detto qualcosa di spessore“.

Sul possibile arrivo della D’Urso al posto della Lucarelli ha rivelato: “Non smentisco nessuno. Il cast punta su individualità forti che però devono essere complementari in una squadra. Devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi“. La Carlucci ha quindi parlato di Selvaggia al presente e questo sembrerebbe confermare la sua presenza nella giuria di Ballando. Allo stesso tempo però non sono da escludere colpi di scena o ribaltoni dell’ultimo minuto.