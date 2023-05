Gerry Scotti, incidente gravissimo in studio: il taglio è troppo profondo | Intervento dei medici durante lo show

Durante una puntata dello Show dei Record, accade un imprevisto che costringe la regia a censurare l’esibizione: cosa è successo.

Che Gerry Scotti fosse preparato a tutto durante la conduzione dello Show dei Record, era cosa ormai nota, ma stavolta l’accaduto ha lanciato nel panico sia il pubblico che il conduttore stesso.

Il programma anche quest’anno è stato preso al timone di Gerry Scotti, conduttore ormai affermato del programma. Il 30 aprile abbiamo visto Il meglio de Lo Show dei Record, che ci ha fatto rivivere i momenti epici di questa edizione appena conclusa.

Non tutti sanno che, Il Guinness World Record è un libro che nasce nel 1995 come raccoglitore dei primati mondiali di ogni genere. Dalla versione cartacea, venne introdotta quella televisiva, ad oggi presente in 35 paesi. In Italia a condurre Lo Show dei Record è Gerry Scotti, che grazie alla sua bravura e alla riuscita del format, riesce ogni anno a raggiungere milioni di telespettatori.

Il conduttore stesso, ha ammesso di aver riscontrato più volte delle difficoltà nella gestione del programma, in quanto i suoi concorrenti sono spesso esposti a rischi fisici non di poco conto. Questo è quello che è successo durante una registrazione, dove un concorrente avrebbe messo a rischio la sua vita.

L’incidente del fachiro con la spada

Secondo quanto riportato, durante un’esibizione nella trasmissione, un fachiro si sarebbe tagliato mentre provava ad inserire una spada nella sua gola. Non a caso, durante la puntata, che è stata dapprima registrata per poi essere mandata in onda, lo studio è caduto nel panico.

La dinamica

Gerry Scotti, durante la puntata, avrebbe annunciato l’entrata di un fachiro indiano che prima di subentrare nel vivo della sfida, si sarebbe esibito con uno spettacolo iniziale, con lo scopo di evidenziare il suo talento e le sue capacità. Durante l’esibizione però, l’uomo si ferisce con la sua stessa spada, causandosi un taglio abbastanza profondo sul fondo della lingua. Tale incidente ha richiesto il soccorso immediato dei medici in studio.

Sempre a quanto riportato dal pubblico presente, Gerry Scotti è subito corso a chiedere soccorso per il povero ragazzo. I medici l’hanno soccorso immediatamente, ma nel momento in cui lo staff medico ha riscontrato difficoltà a fermare il sangue, hanno invitato la giuria a sospendere il tentativo di record. La performance del fachiro infatti, non è mai stata mandata in onda in quanto conteneva immagini forti che avrebbero potuto urtare la sensibilità del pubblico. Il ragazzo per fortuna è guarito, per quanto riguarda Gerry invece, possiamo dire con certezza che la conduzione di questo programma è per lui una costante sfida all’imprevisto.