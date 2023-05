Addio Natalia Estrada, la sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole: non ce l’ha fatta a reggere

Che fine ha fatto Natalia Estrada? Una delle showgirl più popolari del panorama televisivo degli anni ‘90, di punto in bianco ha deciso di stravolgere la sua vita.

Come non ricordare la famosissima showgirl che è stata un’icona della tv per diversi anni. La sua carriera infatti, è stata frutto del suo talento e della sua spiccata personalità. Ad oggi possiamo dire che il mondo dello spettacolo non fa più parte delle sue giornate, ma in tempi passati Natalia Estrada, di tappe ne ha percorse tante.

Il suo debutto come conduttrice risale al 1993, dove Natalia, insieme all’allora marito Giorgio Mastrota, conduce Il gioco delle coppie, programma storico di Rete 4. Solamente due anni dopo entra a far parte del programma di televendite Grandi Magazzini, ideato da Mike Bongiorno e condotto insieme a Paola Barale.

Nel 1996 la showgirl si immedesima nei panni di attrice, partecipando al film Il Ciclone, una pellicola che riscontrò un enorme successo. Nello stesso anno, Natalia si affianca a Gerry Scotti nella conduzione de Il Quizzone, un varietà estivo di quel periodo. Negli anni ‘90 continua la sua carriera da conduttrice, partecipando a diversi programmi televisivi.

Per quanto riguarda il Matrimonio con Giorgio Mastrota, la coppia mise alla luce una figlia di nome Natalia, come la madre. Tuttavia, nel 1998 i due si separarono dopo soli cinque anni di matrimonio. Ad oggi Natalia è felicemente sposata con Drew Mischianti, l’uomo con cui ha intrapreso la sua nuova vita.

Natalia Estrada oggi

Da poco la ex showgirl ha compiuto 50 anni e ad oggi ha definitivamente abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua grande passione, l’equitazione. Da questo hobby in realtà, ne ha fatto una vera e propria professione; Natalia infatti, lavora in un ranch di sua proprietà insieme all’attuale marito.

Nuova vita per Natalia

Natalia Estrada nel 2006 ha fondato l’Italian Western Academy, un’associazione per la promozione dell’equitazione americana. Nello stesso anno ha iniziato la relazione con Drew. Ad oggi gestiscono insieme il Ranch Accademy in Piemonte; un maneggio che ha lo scopo di insegnare la formazione tecnica dei cavalieri, nonché l’addestramento di cavalli. A Yellowstone, in Montana è presente una succursale, motivo per cui Natalia Estrada si trova spesso a viaggiare verso gli Stati Uniti.

Durante un’intervista a Gazzetta.it, in riferimento alla sua carriera televisiva, Natalia dichiara: “La tv ormai appartiene al mio passato. Non la rinnego ma neppure ne sento la mancanza. Nei palinsesti televisivi non vedo molte idee che possano fare per me. Amo vivere la mia vita in pace, in campagna e viaggiare quando posso. Ma non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta”.