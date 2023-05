Gianni Sperti, minacciato proprio da lui: una vera tragedia | La sua vita in pericolo

L’opinionista Gianni Sperti ha pubblicato il contenuto di alcuni messaggi shock: coinvolta anche una dama del Trono Over.

Un personaggio molto importante del dating show Uomini e Donne è senza dubbio l’opinionista Gianni Sperti. L’ex ballerino è da diversi anni il braccio destro di Maria De Filippi e forma una coppia ormai vincente con la collega ed amica Tina Cipollari.

In questi anni non si è mai tirato indietro quando è stato chiamato a dire la sua e questo a rischio di incappare in critiche durissime. Questa sua abitudine lo ha però portato anche a farsi dei “nemici” dentro e fuori lo studio del format.

Lo conferma anche un dettaglio reso noto dallo stesso opinionista ovvero una serie di messaggi di minacce con protagonista anche una dama.

Gianni Sperti, la rivelazione shock: messaggi di minacce

Come di consueto, anche in questa edizione l’opinionista Gianni Sperti è finito al centro di alcuni confronti particolarmente accesi. Soprattutto nelle ultime settimane si è ritrovato faccia a faccia più volte con alcune dame e cavalieri. Basti pensare al caso di Armando Incarnato che si è scontrato con l’opinionista quando questi lo ha accusato di essere in studio non per cercare l’amore ma per prendere il suo posto.

Questo però non è stato a quanto pare l’episodio più grave con protagonista l’opinionista che in queste ore ha fatto una clamorosa rivelazione. Gianni ha infatti pubblicato su Instagram il contenuto di alcuni messaggi che riceve ogni giorno con delle vere e proprie minacce. Nei messaggi in questione però un dettaglio non è passato inosservato ossia il coinvolgimento della dama Aurora Tropea.

Aurora Tropea, i messaggi in difesa della dama: paura per Gianni

Nello studio del dating show spesso Gianni ha lanciato alcune gravi accuse alla dama Aurora, da poco tornata nel format. Secondo lui, la donna è in studio per visibilità e solo per una sorta di rivincita nei confronti di alcuni protagonisti. Queste accuse non sono a quanto pare piaciute ai fan della dama e come mostra l’immagine pubblicata da Gianni lo hanno invitato a smetterla: “Pezzo di m**da, lascia perdere Aurora. Sono stato chiaro? Te ne pentirai. Smettila di insultarla“.

Messaggi sconvolgenti ma Gianni ha deciso come sempre di non stare in silenzio ed ha aggiunto: “Ho deciso di pubblicare una tra le tante minacce che ricevo. Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditor poche parole. Non ho paura di niente e di nessuno”. Non è chiaro se il suo sfogo sia però rivolto solo ai fan o alla dama stessa che avrà senza dubbio modo di dire la sua.