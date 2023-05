Miriana Trevisan, da velina al tumore mortale: la sua vita appesa a un filo | Ecco come si è ridotta

Miriana Trevisan racconta un evento agghiacciante che ha vissuto in prima persona: “Mi è stato tolto un organo. Mio padre, che stava morendo, mi ha salvata”.

Dopo anni di assenza dal mondo della televisione, l’iconica showgirl degli anni ‘90, è tornata alla ribalta nel 2022, con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La sua assenza in realtà, è dovuta ad un tragico evento che le ha segnato la vita.

Come raccontato da lei stessa ai microfoni di Rai Radio2, è stato proprio il padre a consigliare alla figlia di fare un controllo; quella visita è stata la rivelazione del suo reale stato di salute. La donna infatti, qualche anno fa è stata sottoposta ad un intervento chirurgico a causa di un tumore all’utero.

Nello stesso periodo in cui Miriana è stata male, anche suo padre è stato ricoverato; motivo per cui, l’uomo ha insistito che la figlia facesse alcune visite di controllo. Questi accertamenti sono stati la salvezza per la donna che, poco prima dell’entrata al GF Vip, è riuscita a sconfiggere questo terribile male.

“Come mio padre, non mi facevo visitare” – ha raccontato Miriana – “Ora sto benissimo, mi è stato levato un organo che per fortuna non aveva intaccato nient’altro”. Questa esperienza, per quanto drammatica, ha suscitato nella showgirl un forte senso di gratitudine nei confronti del papà.

“Non si faceva visitare. Mi ha salvata”

Miriana racconta di essere stata al suo fianco fino alla morte: “In quei sei mesi in cui avevamo capito che mio padre stava morendo ero io che andavo molto spesso da lui. Dimenticavo completamente di avere delle emorragie perché volevo stare con mio padre nel momento del suo trapasso. Avevo capito tutto sin dall’inizio, avevo capito che era un testone come me. Io ho rischiato di morire come lui invece è morto”.

Miriana a questo punti finì per trascurarsi completamente. Tuttavia, un giorno che lo andò a trovare, gli raccontò i sintomi del suo malessere: fu proprio in quel momento che la costrinse a sottoporsi a un controllo. “Mi sono operata nello stesso ospedale in cui fu curato mio padre, nella stanza al piano di sotto. Io non volevo capire che in realtà sono un essere umano, che è bellissimo farsi aiutare”.

Durante la fine dell’intervista, Miriana regala parole toccanti in ricordo del padre: “volevo accompagnare mio padre alla morte, quindi non ascoltavo il mio corpo che mi invia segnali e che era debolissimo. Sono stata folle come lo è stato mio padre. Che è arrivato alla morte, però ha salvato me”.