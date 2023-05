Paola Barale, il tradimento che ha fatto naufragare la relazione con Raz Degan: “L’ho beccato a letto con lei” | È famosissima

Paola Barale ha rivelato i motivi dietro la fine della sua storia con Raz Degan: scoperto il tradimento con un volto noto.

La vita sentimentale di Paola Barale si è rivelata essere particolarmente turbolenta. Prima la storia d’amore con il conduttore Marco Bellavia poi il matrimonio con Gianni Sperti. La conduttrice ed il ballerino si sono innamorati nel 1995, sposati alcuni anni più tardi e poi messo fine alla loro unione all’inizio degli anni 2000.

Un finale amaro che ha infiammato per diverso tempo il gossip anche a causa della presenza di un terzo incomodo ossia Raz Degan. Paola e l’attore si sono infatti conosciuti mentre la conduttrice era ancora sposata. La loro storia si è rivelata essere complicata ed è poi finita a quanto pare nel peggiore dei modi.

Di recente la conduttrice ha infatti rivelato di essersi vista costretta a lasciare l’uomo quando ha scoperto di un suo tradimento con un volto noto.

Paola Barale, la storia complicata con Raz Degan: l’ultimo retroscena

La conduttrice e l’attore si sono conosciuti ed hanno dato il via alla loro storia d’amore nel 2002. La loro frequentazione non si è però rivelata essere semplice ma ha spesso attraversato delle vere e proprie tempeste. Questo perché Degan ha sempre sottolineato di essere uno spirito libero, di non volersi sposare e di non volere figli. Una serie di prese di posizione che si sono invece scontrate più volte con la voglia di creare una famiglia della Barale.

Per questo dopo diversi anni di tira e molla, nel 2015 la Barale ha annunciato la fine della loro storia. Il settimanale Chi ha però negli anni lanciato anche alcune ulteriori indiscrezioni e tra queste anche quella di un possibile tradimento con una nota collega ossia l’attrice Kasia Smutniak.

Raz Degan, il retroscena su Kasia Smutniak: arriva la conferma della Barale

Dopo aver ipotizzato un tradimento dietro la fine della storia tra la Barale e Degan, il settimanale ha anche indicato il nome della presunta amante ossia la Smutniak. Una rivelazione che ha scatenato un vero e proprio terremoto in quanto all’epoca anche l’attrice era impegnata con Pietro Taricone poi scomparso. La scintilla tra l’attrice e Raz sarebbe scattata durante la loro collaborazione per il film Barbarossa.

Negli anni la Barale ha confermato di aver lasciato Degan dopo la scoperta di un tradimento. Allo stesso tempo non ha però mai confermato l’identità della donna e quindi quella della Smutniak. Per quanto riguarda invece i due attori, entrambi non hanno mai confermato o smentito questa ipotesi.