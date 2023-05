Addio Alessandra Canale, purtroppo non c’è nient’altro da fare: hanno provato l’impossibile | Non ce l’ha fatta

Clamorose novità con protagonista Alessandra Canale, nota ex annunciatrice e volto della rete televisiva Rai: ecco cosa sta succedendo.

Negli anni diversi volti noti hanno conquistato il successo in un ruolo particolare ossia quello dell’annunciatrice tv. Nel dettaglio si tratta di una figura tipica degli anni 80 il cui compito era quello di annunciare al pubblico la programmazione dei vari canali della rete televisiva.

Nel 1983 la Rai ha deciso di affidare questo ruolo ad un volto che ha poi fatto innamorare il pubblico ossia quello di Alessandra Canale. In un primo momento è stata scelta come sostituta salvo poi divenire una presenza fissa.

Da quel momento sono trascorsi ormai 40 anni e sono in molti a chiedersi cosa sia successo alla nota showgirl.

Alessandra Canale, gli esordi e l’arrivo in Rai: la sua carriera

Quando il pubblico ha visto per la prima volta la Canale nel ruolo di annunciatrice non si è ritrovato di fronte un volto così sconosciuto. Prima di arrivare in Rai, la Canale aveva già fatto alcune piccole apparizioni. La prima volta nel 1981 quando ha preso parte ad una edizione di Miss Italia. Un vero e proprio trampolino di lancio per lei che ha poi fatto alcune esperienze anche come attrice.

Una carriera proseguita anche dopo la prima apparizione da annunciatrice. La sua carriera in tal senso è però finita nel 2003 quando ha per l’ultima volta fatto la sua comparsa sul piccolo schermo. Dopo quel momento per lei sono arrivate delle battaglie complicate, compresa quella con la Rai e relativa a problemi legati al suo compenso considerato troppo basso. Una questione che si è poi risolta e lo conferma il lavoro che svolge oggi.

Rai, una nuova occasione per Alessandra Canale: cosa fa adesso

Dopo la fine della sua carriera da annunciatrice per la Rai, la Canale non ha in realtà smesso di lavorare. Nel 2016 è entrata ufficialmente a far parte della sezione Rai Pubblica Utilità presentando alcune rubriche per la nota rete televisiva di Viale Mazzini. Questo può essere considerato il suo ultimo impegno per la televisione e dopo questo momento le luci della ribalta per lei si sono spente.

La Canale però continua a tenere alta l’attenzione dei suoi fan attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. L’ex annunciatrice pubblica ogni giorno storie e video con cui tiene aggiornati i suoi fan sui suoi impegni di lavoro e sulle novità in merito alla sua vita privata.