Tina Cipollari scoppia, l’aggressione è devastante: “Viscido, inquietante” | Tensione altissima

L’opinionista Tina Cipollari è finita al centro di un infuocato faccia a faccia nello studio di Uomini e Donne: volano parole grosse.

Tina Cipollari nel corso delle ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne si è ritrovata a vivere alcuni momenti di alta tensione. L’opinionista si è infatti scagliata più volte contro alcuni dei presenti in studio ed ha anche rischiato una querela.

Un risvolto che Maria De Filippi sperava di evitare ma adesso la situazione rischia di peggiorare in modo drastico. Nel corso infatti di un recente appuntamento andato in onda del dating show, l’opinionista è finita di nuovo al centro di un faccia a faccia pesantissimo.

La Cipollari si è infatti scontrata ancora una volta con un noto e controverso cavaliere presente in studio ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

Tina Cipollari, alta tensione in studio: ennesimo scontro con il cavaliere

Nel corso delle ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne, il pubblico ha assistito a tutta una serie di colpi di scena. Protagonista indiscussa ancora una volta l’opinionista Tina Cipollari che si è scagliata ancora contro il cavaliere Elio. Lo storico volto del programma ha rivelato di non credere alla buona fede del cavaliere che ha sottolineato: “Sei vergognosa“.

Dal canto suo l’opinionista ha rincarato la dose: “Adesso comincia lui con le offese. Visto che sei laureato, allora parla in italiano. Ti vede tutta Italia, hai i dipendenti. Non credo a questo trauma, ne parla troppo“. Elio a quel punto ha rivelato: “Ma sei gelosa? Io mi sono visto la prima puntata e lei dice sottovoce che sono un bell’uomo“. Le sue parole hanno a quel punto innescato ancora una volta la furia di Tina.

Uomini e Donne, Tina su tutte le furie: parole al veleno

L’opinionista ha quindi voluto mettere in chiaro le cose: “Lo sai cosa ho detto? Ho detto che sembri un facocero. Ho sempre detto che ha la faccia da viscido, ha questo sguardo inquietante. Non mi dai fiducia”. In un secondo momento ha aggiunto: “Sei un pagliaccio, un millantatore. Tanta gente mi ha scritto e mi ha detto esattamente di cosa ti occupi”.

L’opinionista, in accordo con il collega Gianni Sperti, ha rivelato di avere dei dubbi anche sui racconti dell’uomo in merito al suo lavoro. Secondo Tina, il lavoro dell’uomo è completamente diverso da quello indicato all’inizio della trasmissione. Parole che hanno scatenato il cavaliere che adesso potrebbe decidere di agire per vie legali una volta per tutte.