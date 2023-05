Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo dopo anni ha detto basta: “Non ce la faccio più”

Carmen Russo e Enzo Paolo Turco, una delle coppie del più stimate dal pubblico, hanno attirato l’attenzione dei fan nei loro profili social.

Che dire, oltre al loro talento, sono dotati di una grande ironia. La coppia si è conosciuta dietro le quinte della trasmissione Drive In, nell’anno 1983, da quel momento è nato il grande amore che conosciamo ad oggi. Carmen e Enzo dalla loro unione hanno messo alla luce Maria, la loro unica figlia.

La coppia è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. Enzo Paolo Turchi è un ballerino, insegnante di ballo e coreografo. Carmen è anch’essa ballerina, ma anche showgirl e attrice, che ad oggi ha 63 anni e si dimostra comunque una donna molto più giovanile della sua età.

I due sposi hanno avuto modo di farsi conoscere come coppia, partecipando a diversi reality che hanno messo alla luce sia i pregi che i difetti di questo splendido duo. Ad oggi li vediamo sui social più attivi che mai, mentre si ritraggono in situazioni di vita quotidiana.

Il rapporto di coppia

Abbiamo visto la recente partecipazione di Carmen Russo al Grande Fratello Vip, la trasmissione che l’ha portata distante dal marito e i suoi cari. Proprio in questa occasione, sono girate diverse voci che alludevano ad una possibile crisi matrimoniale; pettegolezzi smentiti dalla diretta interessata. Enzo in realtà, ha sofferto tantissimo la lontananza della moglie. La coppia infatti, non si è mai separata dal 1987, gestendo insieme la loro scuola di ballo a Palermo.

Enzo esplode: “non ce la faccio più”

Come accennato in precedenza, la coppia ama particolarmente mostrarsi attraverso i social e lo fa in maniera genuina, senza alcun filtro. In un ultimo post pubblicato da Carmen, li vediamo indaffarati nella cucina dei loro amici. Carmen, mentre è alle prese con la cena, esordisce dicendo di adorare la cucina tecnologica. Il marito però, non sembra d’accordo, motivo per cui risponde contrariato. “Ma sei troppo antico!” , afferma Carmen.

Enzo ribatte: “Ci manca solo la sedia elettrica. Io non sono antico, sono pratico”. A quanto pare al ballerino non è piaciuto l’incontro con lavandini, forno e fornelli di ultima generazione. La casa domotica ha generato sicuramente stress nella coppia, ma i due hanno saputo affrontare la situazione con una certa ironia.

Alla fine del video troviamo Enzo che taglia la pancetta, ma ad un certo punto esordisce con: “Possiamo andare in una trattoria qui vicino? Perchè io non ce la faccio più“. Carmen, come testo del post scrive: “Serata con amici in casa tecnologica…evviva i vecchi tempi!”. Morale della favola? La tradizione, per i due ballerini, ha avuto la meglio.