Ilary Blasi, in studio è accaduto l’incredibile: proposta di matrimonio in diretta | Pubblico impazzito

Ultima puntata dell’Isola dei Famosi movimentata per la conduttrice Ilary Blasi che si è ritrovata al centro di una proposta di matrimonio.

L’Isola dei Famosi è a quanto pare in grado di regalare clamorosi colpi di scena non solo a causa di quello che succede in Honduras. Protagonisti di puntata in puntata si rivelano infatti essere anche coloro che sono presenti in studio o addirittura a casa e quindi lontani dalle telecamere.

Lo conferma un clamoroso episodio andato in scena durante l’ultima puntata andata in onda del noto reality in prima serata su Canale 5. Un colpo a sorpresa che nessuno si aspettava, compresa la conduttrice e padrona di casa Ilary Blasi.

Durante infatti la messa in onda della puntata è arrivata una clamorosa proposta di matrimonio. Vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

Ilary Blasi, la proposta di matrimonio in studio: gesto inaspettato

In queste prime tre puntate andate in onda, la conduttrice si è ritrovata a dover gestire diversi episodi inaspettati. Tra questi senza dubbio gli scherzi di Enrico Papi, le battute dei concorrenti o le frecciatine ironiche di Vladimir Luxuria sulla sua vita privata. La Blasi è quindi in realtà abituata ai colpi di testa ed ai colpi di scena ma quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata nessuno se lo aspettava.

La conduttrice si è infatti ritrovata alle prese con una vera e propria proposta di matrimonio. In realtà la Blasi si è ritrovata indirettamente al centro di questa promessa formulata da uno dei naufraghi in Honduras nei confronti della compagna a casa. Nel dettaglio stiamo parlando del conduttore radiofonico Marco Mazzoli pronto a fare il grande passo ma vediamo come sono andate le cose.

Marco Mazzoli non ha più dubbi: la proposta per la sua compagna

Durante la puntata in diretta, Ilary ha chiamato in confessionale la coppia formata da Mazzoli e il collega ed amico Paolo Noise. I due hanno fatto il punto sulle prime settimane in Honduras ed hanno anche rivelato di sentire molto la mancanza delle compagne. Mazzoli ha anche parlato di come sono andate le cose al suo matrimonio andato in scena in un comune a Miami e con pochi intimi.

Un matrimonio che adesso sembrerebbe non bastare più al conduttore radiofonico. Per questo motivo ha deciso di approfittare del momento per fare una promessa al compagno. Mazzoli ha chiesto alla donna di sposarlo una volta che sarà tornato in Italia davanti però a tutti i loro amici ed in grande stile.