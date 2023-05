Alba Parietti dopo anni parla del marito di Paola Ferrari: “Sono io che….” | È un fiume in piena

Alba Parietti ha rilasciato alcune inaspettate dichiarazioni che vedono coinvolta anche una sua ormai nemica: il dettaglio di cui nessuno sapeva nulla.

In questi anni di lunga carriera, Alba Parietti ha abituato il suo pubblico a clamorosi colpi di scena. Non solo dal punto di vista lavorativo ma anche per quanto riguarda la sfera privata non si è dimostrato essere sempre tutto tranquillo per lei.

Non solo alcuni grandi amori ma anche il rapporto con suo figlio e le sue amicizie sono finite spesso sotto la lente di ingrandimento. A tal proposito, di recente una sua vecchia amica ha rilasciato alcune dichiarazioni che a quanto pare non sono piaciute alla Parietti.

Per questo motivo la conduttrice ha deciso di rispondere in modo piccato ma soprattutto ha deciso di rivelare un segreto da sempre tenuto nascosto dalle due.

Alba Parietti, le dichiarazioni che non si aspettava: vengono proprio da lei

Di recente la nota conduttrice ha fatto il punto sui suoi prossimi impegni di lavoro e sul suo privato nel corso di una nuova intervista a La Repubblica. Come sottolineato da Dagospia, la Parietti ha anche affrontato un tema per lei molto caldo ossia le dichiarazioni della sua amica Paola Ferrari. Secondo la nota giornalista, le due per mesi si sarebbero divise Sandy Marton ossia la star di People from Ibiza.

In merito a queste dichiarazioni, la Parietti non ha solo smentito ma anche sottolineato: “Come diceva Oscar Wilde ‘La falsità è la realtà degli altri’.“. A quanto pare quindi la versione della conduttrice è diversa da quella della giornalista. Nel rispondere alla collega però la conduttrice ha deciso anche di aggiungere un dettaglio non da poco sul matrimonio della Ferrari.

Paola Ferrari, la verità sul suo matrimonio: le parole della Parietti

Nel corso della stessa intervista, la Parietti ha scelto di rivelare un particolare a quanto pare segreto a molti: “Paola deve a me il marito (Marco De Benedetti, ndr). Sono io che li ho fatti conoscere. Si sono sposati dopo tre mesi. E tutt’ora sono una bella coppia che si ama, con due figli adorabili. Quando incontro i ragazzi ci scherzo sempre su”.

La Parietti si è quindi presa in parte il merito di aver messo in contatto la nota giornalista sportiva ed il suo compagno. Una risposta piccata quindi alle insinuazioni della Ferrari sul loro passato. Chissà invece che effetti avrà adesso quanto dichiarato dalla Parietti sui loro rapporti attuali.