Federica Pellegrini, dopo il matrimonio viene a galla la verità: “l’ho tradito”

L’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini, in un’intervista fa emergere alcuni dettagli della relazione con l’attuale marito Matteo Giunta: “Sono rimasta scottata, ho subito l’infedeltà in modo abbastanza sistematico. Ma ho tradito anch’io, non posso dire di no…”.

Federica Pellegrini è stata una campionessa di nuoto acclamata in tutto il mondo, tuttavia da qualche anno ha deciso di ritirarsi da quella passione che era diventata parte integrante della sua vita.

In un’ intervista al Corriere della Sera, la donna spiega che la sua decisione di abbandonare il nuoto è arrivata a seguito di un terribile evento. “Decidere di smettere di fare quello che hai fatto per vent’anni non è stato facile, perché quando sei in acqua ti senti un po’ Dio, un po’ un supereroe. Però, ho subito un Covid duro, non ho mai recuperato al cento per cento e, già da un anno, il corpo mi diceva di fermarmi. Se fossi andata avanti, non avrei performato come prima e non me lo sarei perdonata”. ha affermato al giornalista.

Nonostante lo stop, la Pellegrini non si è mai fermata, rivolgendo lo sguardo ad altre prospettive di vita. Una di queste è stata realizzare uno dei suoi sogni nel cassetto, ovvero quello di incontrare l’amore della sua vita. Una realtà che ha conosciuto grazie a Matteo Giunta, l’uomo che l’ha portata all’altare. Tuttavia, Federica nel raccontare il rapporto col marito, fa emergere alcune realtà della loro vita di coppia, tra cui alcuni avvenimenti del passato della donna.

“Lui non era geloso, ho pianto un casino”

Federica Pellegrini, durante l’intervista spiega quanto trovi insopportabile il fatto che suo marito non sia geloso di lei. L’ex nuotatrice infatti, parlando del matrimonio con Matteo Giunta, fa emergere un aneddoto particolare che è accaduto un po’ di tempo fa. “La più stupida che ho fatto? Ero a Formentera con le amiche. Mi chiamava poco, non era preoccupato, non era geloso. Ho piantato un casino. Ho urlato: ma ti frega qualcosa di quello che sto facendo? E lui: ti sto lasciando tranquilla perché sei con le amiche”.

Il tradimento di Federica Pellegrini

Federica non capisce la tranquillità del marito, in quanto, lei stessa si dichiara una donna molto gelosa: “Ogni tanto gli faccio una scenata, ma non vivo col dubbio costante. Io, se ho il dubbio, entro nel suo telefono. So tutti i codici. Matteo sa che li ho. E non li cambia: se no, vuol dire che ha qualcosa da nascondere. Però, non entro nel suo telefono tutti i giorni”. Da questa gelosia in realtà, si nasconde un passato dove la donna non è stata molto fedele.

Per questo motivo mette le mani avanti e dichiara: “Ho tradito, non posso dire di no, ma ho tradito solo quando di lì a poco la storia è finita. Tradire sistematicamente è diverso. Io non concepisco chi tradisce per sport. Infatti, non sono una che fa ingelosire: si vede che non ho grilli per la testa; non sono una che flirta”.

L’ex campionessa di nuoto si riferisce a quando, nel 2011 ha tradito lo storico compagno Luca Marin, per un colpo di testa con Filippo Magnini, l’uomo che da lì a poco è entrato a far parte della sua vita.