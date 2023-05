Tomaso Trussardi, la verità esplode alla fine su Michelle dopo un anno: Ecco cosa gli faceva ogni giorno

A distanza di anni dalla rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, emerge un fatto mai conosciuto fino adesso: cosa è accaduto dopo la loro rottura?

Il tempo passa, ma Michelle rimane una delle donne più influenti della televisione italiana. La donna ha 46 anni e una lunga carriera alle spalle. Ad oggi la vediamo più in forma che mai al fianco del socio collega Gerry Scotti, alla conduzione di Striscia la Notizia.

La showgirl svizzera l’abbiamo sempre vista sotto i riflettori, anche per quanto riguarda la sua sfera privata. Il suo esordio nelle riviste di gossip è stato ai tempi del matrimonio celebre con Eros Ramazzotti. Sebbene la coppia si sia separata da moltissimi anni, la vita privata di Michelle Hunziker non è passata di certo di moda.

Ad ora la vediamo sorridente assieme alla figlia Aurora, la primogenita che da meno di un mese ha messo al mondo Cesare, il primo nipotino di Michelle.

Prima di allora, ad interessare il pubblico è stata la rottura improvvisa con Tomaso Trussardi, con cui è stata sposata per 10 anni. Dalla loro relazione sono nate Sole e Celeste. L’uomo, prima di conquistare la bella Michelle, ha dovuto corteggiarla per diverso tempo, visto che la showgirl è sempre stata titubante a causa della giovane età dell’imprenditore. Non ci volle molto tempo per far scattare l’amore nel cuore di Michelle, che da li a breve decise di sposarlo. Per quanto la coppia sembrava solida sin dall’inizio, diversi eventi non specificati dagli stessi, avrebbero inciso sulla fine del loro amore. A quanto pare, una delle cause è stata la monotonia di coppia. A distanza di tempo però, un evento è emerso alla luce: la dichiarazione arriva da alcuni conoscenti stretti dell’uomo.

Dopo la rottura, “è successo di nuovo”

A pochi giorni dalla rottura ufficiale tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, è stato scoperto che Michelle si frequentava già con un altro uomo: il medico Giovanni Angelini. Questa relazione tuttavia, è durata il tempo di un’estate, con tanto di presentazioni ufficiali in famiglia. Dopo questo periodo però, abbiamo rivisto Michelle di nuovo al fianco di Tomaso, ma l’intento questa volta non è stato un semplice rimpatrio familiare.

Da quanto emerso dalla dichiarazione di alcuni amici vicini all’uomo, l’imprenditore Trussardi ci avrebbe riprovato con lei, ma con scarsi risultati.

I loro rapporti, ad oggi, sembrano pacifici e la loro unione attuale riguarderebbe solamente l’equilibrio familiare. I due infatti, si vedono si, ma per l’amore delle loro figlie, visto che Michelle non ne vuole più sapere di intraprendere nuovamente una relazione con lui.

In un’intervista dell’anno scorso, tuttavia, Michelle ha dato sicuramente da pensare. La showgirl mentre rispondeva ad un giornalista sulla possibilità di un ritorno di fiamma ha dichiarato: “Tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste”.