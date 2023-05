Alfonso Signorini, alto tradimento alle sue spalle: l’ex gieffino passa alla concorrenza | Corteggiamento serrato

Brutte notizie per il noto conduttore Alfonso Signorini: un suo ex gieffino è finito nel mirino della concorrenza.

In tutti questi anni, il conduttore Alfonso Signorini ha personalmente scelto alcuni dei concorrenti delle ultime edizioni andate in onda del Grande Fratello Vip. Alcuni di loro da concorrenti sono poi diventati suoi collaboratori fidati.

Ci sono stati ex gieffini che negli anni hanno anche ottenuto nuove occasioni e proprio grazie al conduttore e giornalista. Una grande soddisfazione quindi sia per il padrone di casa del noto reality che per gli stessi ex concorrenti.

A tal proposito però in queste ore è emersa una clamorosa indiscrezione su di un ex gieffino fidato di Signorini. Questi sembrerebbe essere finito nel mirino della Rai ed al vaglio della produzione di uno storico format.

Alfonso Signorini, ex gieffino passa alla concorrenza: ecco di chi si tratta

Nel corso degli ultimi due anni, Signorini ha deciso di affidare a diversi ex gieffini alcuni ruoli legati al suo Grande Fratello Vip. Basti pensare a Giulia Salemi prima alla conduzione del GF Vip Party e poi in studio per la gestione dei social. Oppure a Sophie Codegoni scelta al timone del format Casa Chi. Ed infine alla coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge alla guida dell’ultima edizione del GF Vip Party.

Il conduttore ha quindi deciso di affidarsi ai suoi ex concorrenti per ottenere il risultato migliore ma adesso proprio uno di loro potrebbe tradirlo. Nel dettaglio stiamo parlando dell’ex velino Pierpaolo Pretelli finito a quanto pare nel mirino della diretta concorrenza di casa Rai.

Pierpaolo Pretelli, occasione in Rai: la chiamata dalla storico format

Nel corso degli ultimi due anni, Pretelli ha in diverse occasioni collaborato con la Rai. Prima è stato concorrente del Tale e Quale Show di Carlo Conti e poi più volte ospite di Mara Venier. Una collaborazione che si era poi interrotta quando a settembre ha scelto di accettare l’offerta di Signorini al timone del segmento in streaming dedicato al noto reality. Una situazione che adesso potrebbe di nuovo cambiare.

Stando a quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, l’ex gieffino sembrerebbe essere finito nel mirino di Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Se Pretelli dovesse accettare questa offerta però potrebbe dover dire addio ad un ruolo all’interno della prossima edizione del GF Vip. Non resta quindi che attendere i prossimi aggiornamenti sia in casa della Rai che in quella del noto reality.